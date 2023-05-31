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30 мая, 22:16

"Каких только нет": Глава ФНС Егоров сообщил о списках блогеров для проверки неуплаты налогов

Глава ФНС Егоров рассказал о списках блогеров для проверки на неуплату налогов

В Федеральной налоговой службе (ФНС) имеются самые разные списки российских граждан, сообщил глава ведомства Даниил Егоров. Так он ответил на вопрос о наличии списка блогеров, которых следует проверить на предмет неуплаты налогов.

"У нас и список блогеров есть, и каких списков у нас только нет", — сказал Егоров.

Глава ФНС также добавил, что разные списки есть и относительно рестораторов, банков и "всех юрлиц". До этого Егоров утверждал в Совете Федерации, что налоговая продолжит разъяснять блогерам принципы своевременной уплаты налогов и других обязательных платежей.

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Как писал Лайф ранее, в Кремле прокомментировали идею Совфеда о введении налогов для блогеров. Какой-то специальной позиции по этому поводу нет, сообщили там.

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Kremlin.ru

Арина Родионова
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