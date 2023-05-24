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24 мая, 10:28

В Кремле прокомментировали идею Совфеда о введении налогов для блогеров

Песков: У Кремля нет позиции по предложению Совфеда по налогообложению блогеров

У Кремля нет какой-то специальной позиции по предложению Совфеда к правительству о введении налогообложения для блогеров. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"К сожалению, не знаком с этой инициативой, поэтому ничего не могу сказать. Какой-то специальной позиции по этому вопросу нет", — отметил представитель Кремля в ходе брифинга.

Как пишет ТАСС, ранее в Совфеде предложили правительству рассмотреть вопрос о введении налогообложения для физлиц и организаций за деятельность в Интернете, включая блогерскую. Кроме того, сенаторы рекомендовали ФНС привлекать к ответственности тех, кто получает доходы от деятельности в Сети, но уклоняется от уплаты налогов.

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Ранее Лайф писал, что блогерша-миллиардерша Лерчек останется под следствием, несмотря на уплату налогов на 311 миллионов рублей. Причиной тому — вторая статья дела по отношению к Валерии Чекалиной о легализации денежных средств (отмывании).

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Unsplash

Александр Юнашев
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