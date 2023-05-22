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22 мая, 11:23

Суд оставил блогершу Елену Блиновскую под домашним арестом

Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогершу Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей.

Адвокат "королевы марафонов" заявил в суде, что Блиновская не собиралась и не собирается покидать страну, а когда её задержали, она якобы ехала на рабочее мероприятие. Сторона защиты просила смягчить меру пресечения, но прокурор возражал.

"Суд постановил: меру пресечения в виде домашнего ареста оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения", — огласила решение судья.

При этом Блиновской на заседании не было. Как объяснили Лайфу, процессуально ей необязательно было присутствовать сегодня.

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Напомним, Елену Блиновскую задержали 27 апреля при попытке покинуть территорию России на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Она признала свою вину, а суд отправил её под домашний арест. Ей и её команде запретили публиковать новые посты в соцсетях. Однако два раза в телеграм-канале Блиновской уже появлялись сообщения, которые её команда списывала на взлом.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Александра Вишнякова
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