Суд оставил блогершу Елену Блиновскую под домашним арестом

Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогершу Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей.

Адвокат "королевы марафонов" заявил в суде, что Блиновская не собиралась и не собирается покидать страну, а когда её задержали, она якобы ехала на рабочее мероприятие. Сторона защиты просила смягчить меру пресечения, но прокурор возражал.

"Суд постановил: меру пресечения в виде домашнего ареста оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения", — огласила решение судья.