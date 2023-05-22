Суд оставил блогершу Елену Блиновскую под домашним арестом
Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогершу Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей.
Адвокат "королевы марафонов" заявил в суде, что Блиновская не собиралась и не собирается покидать страну, а когда её задержали, она якобы ехала на рабочее мероприятие. Сторона защиты просила смягчить меру пресечения, но прокурор возражал.
"Суд постановил: меру пресечения в виде домашнего ареста оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения", — огласила решение судья.
При этом Блиновской на заседании не было. Как объяснили Лайфу, процессуально ей необязательно было присутствовать сегодня.
Напомним, Елену Блиновскую задержали 27 апреля при попытке покинуть территорию России на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Она признала свою вину, а суд отправил её под домашний арест. Ей и её команде запретили публиковать новые посты в соцсетях. Однако два раза в телеграм-канале Блиновской уже появлялись сообщения, которые её команда списывала на взлом.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya