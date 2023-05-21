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21 мая, 11:54

Миллиардерша "Блиновская" вышла на связь и попросила денег у подписчиков

Неизвестные взломали телеграм-канал Блиновской и просят деньги от её имени

<p>Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Неизвестные взломали телеграм-канал Елены Блиновской и собирают от имени блогерши деньги, сообщили SHOT представители её команды. На странице "королевы марафонов" появились два поста: в первом "Блиновская" просит деньги на оплату адвокатов и налогов, а во втором благодарит подписчиков.

Посты, появившиеся в телеграм-канале Елены Блиновской. Фото © SHOT

Посты, появившиеся в телеграм-канале Елены Блиновской. Фото © SHOT

"Суд у нас забрал всё, заблокировал все счета и оставил без возможности жить и бороться. Я не имею права сдаться! Но я, прежде всего, девочка и мне тоже бывает нужна поддержка и помощь. Сейчас нужно оплатить адвокатов и начать оплачивать налоги. Я продолжаю верить в людей и обращаюсь к вам за поддержкой и помощью", — написали мошенники.

Ниже прикреплены реквизиты "помощника" арестованной инфоцыганши, получателем значится некий Заир. Переведших суммы "мамонтов" неизвестные назвали "невероятными, удивительными людьми".

Нашёлся "главный разоблачитель инфоцыган", и он раскрыл один секрет Блиновской

Нашёлся "главный разоблачитель инфоцыган", и он раскрыл один секрет Блиновской

Напомним, Елену Блиновскую задержали 27 апреля при попытке покинуть территорию России на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей. Она признала свою вину, а суд отправил её под домашний арест. Ей и её команде запретили публиковать новые посты в соцсетях. Причём данный взлом не первый: 16 мая на её странице уже появлялись записи, неизвестные пытались переманить подписчиков на сомнительный ресурс.

Матвей Константинов
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