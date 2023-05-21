Миллиардерша "Блиновская" вышла на связь и попросила денег у подписчиков

Неизвестные взломали телеграм-канал Елены Блиновской и собирают от имени блогерши деньги, сообщили SHOT представители её команды. На странице "королевы марафонов" появились два поста: в первом "Блиновская" просит деньги на оплату адвокатов и налогов, а во втором благодарит подписчиков.

"Суд у нас забрал всё, заблокировал все счета и оставил без возможности жить и бороться. Я не имею права сдаться! Но я, прежде всего, девочка и мне тоже бывает нужна поддержка и помощь. Сейчас нужно оплатить адвокатов и начать оплачивать налоги. Я продолжаю верить в людей и обращаюсь к вам за поддержкой и помощью", — написали мошенники.