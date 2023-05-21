Миллиардерша "Блиновская" вышла на связь и попросила денег у подписчиков
Неизвестные взломали телеграм-канал Блиновской и просят деньги от её имени
Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Неизвестные взломали телеграм-канал Елены Блиновской и собирают от имени блогерши деньги, сообщили SHOT представители её команды. На странице "королевы марафонов" появились два поста: в первом "Блиновская" просит деньги на оплату адвокатов и налогов, а во втором благодарит подписчиков.
Посты, появившиеся в телеграм-канале Елены Блиновской. Фото © SHOT
"Суд у нас забрал всё, заблокировал все счета и оставил без возможности жить и бороться. Я не имею права сдаться! Но я, прежде всего, девочка и мне тоже бывает нужна поддержка и помощь. Сейчас нужно оплатить адвокатов и начать оплачивать налоги. Я продолжаю верить в людей и обращаюсь к вам за поддержкой и помощью", — написали мошенники.
Ниже прикреплены реквизиты "помощника" арестованной инфоцыганши, получателем значится некий Заир. Переведших суммы "мамонтов" неизвестные назвали "невероятными, удивительными людьми".
Напомним, Елену Блиновскую задержали 27 апреля при попытке покинуть территорию России на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей. Она признала свою вину, а суд отправил её под домашний арест. Ей и её команде запретили публиковать новые посты в соцсетях. Причём данный взлом не первый: 16 мая на её странице уже появлялись записи, неизвестные пытались переманить подписчиков на сомнительный ресурс.