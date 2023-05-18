Нашёлся "главный разоблачитель инфоцыган", и он раскрыл один секрет Блиновской

Скандально известная блогерша Елена Блиновская планировала покинуть Россию и уехать в Америку. Об этом заявил главный разоблачитель инфоцыган — предприниматель и певец Андрей Ковалёв. По его мнению, недоплатившую налоги "королеву марафонов" могли предупредить.

"Блиновская реально собиралась в Америку уехать. Это попытка бегства. Я уверен, что члены её секты — жёны высокопоставленных чиновников [могли её предупредить]", — отметил он в новом выпуске шоу "Алёна, блин!".

Ковалёв считает, что продающие курсы и тренинги блогеры не просто наживаются на гражданах, но и завлекают их в секты.

"У вас была жена нормальная, хорошая, вы жили спокойно. Она попала к какой-нибудь [бьюти-блогерше] Гоар Аветисян, сошла с ума, стала членом этой секты. Эти Гоары могут вас учить кулинарии, макияжу. Но на самом деле это секта. Ваша жена таскает туда ваши деньги, потом ей промыли мозги, она пойдёт на курсы к [инфобизнесмену] Аязу Шабутдинову, заложит квартиру и отдаст, затем пойдёт к следующему, там купит франшизу и похоронит вашу семью", — заявил предприниматель.

В интервью речь зашла и о чёрном списке блогеров-инфоцыган, которых МВД проверяет на предмет неуплаты налогов и отмывания денег. Ковалёв признался, что сам внёс туда несколько фамилий. Он добавил, что следователи просили его не раскрывать имена, чтобы блогеры не смогли сбежать.