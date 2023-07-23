Как похудеть после 40: 8 работающих правил для женщин в возрасте

Набрать лишний вес довольно легко, а вот избавиться от него куда сложнее. С возрастом похудеть становится всё труднее. И на это есть множество причин. Например, снижаются метаболизм, активность и не только. Однако ставить на себе крест не стоит. Просто после 40 следует прилагать больше усилий и сбрасывать ненужные килограммы правильно, чтобы не навредить своему здоровью.

1. Сделайте порции меньше

Как быстро сбросить вес в домашних условиях. Фото © Shutterstock

При правильном питании очень важно контролировать объём съеденной пищи. Многие наверняка слышали, что наш желудок имеет свойство растягиваться и сужаться. Так вот, это вовсе не миф. Его размер равен двум нашим сложенным вместе кулакам. Но вместиться может и большее количество пищи, которое нам совсем не нужно. Следовательно, в переедании нет абсолютно никакой необходимости. Чтобы уменьшить объём желудка, можно сокращать порции. Однако важно делать это постепенно: на одну-две ложки меньше, чем обычно.

2. Контролируйте то, что едите

В первую очередь важно уделить внимание своему питанию. Многие женщины после 40, желая похудеть, записываются в спортзал, начинают заниматься фитнесом. Это, конечно, хорошо, но без смены питания результатов особо не будет. Прежде чем обратиться к спорту, надо поменять привычные продукты. Например, не следует есть слишком много фруктов — в них множество полезных веществ, но содержатся и углеводы. Поэтому ограничьтесь двумя порциями в первой половине дня. Разрешается есть ягоды — вреда для фигуры от них куда меньше. Контроль за приёмом углеводов в целом надо вести тщательный, даже если вы уже отказались от белого хлеба и сахара и едите только здоровую пищу. Нельзя вычёркивать из рациона белок. Одна из главных задач — сохранение мышечной массы. Чтобы не потерять её, достаточно есть около 30 граммов белка трижды в день (110–140 граммов курицы или рыбы).

3. Больше ходите пешком

Как похудеть женщинам 40+? Советы, способствующие снижению веса. Фото © Shutterstock

Спорт не менее важен при попытках снижения веса. Но необязательно тратить на физические упражнения все силы и массу времени. К тому же столь интенсивные занятия организм не оценит. Ко всему следует подходить постепенно. Для начала увеличьте активность — больше гуляйте, ходите пешком. Быстрая ходьба — наилучший вариант. Она поможет скинуть лишние кило и не заставит тело страдать в муках. Десяти тысяч шагов в день вполне достаточно.

4. Старайтесь контролировать свой уровень стресса

Давно доказано, что люди, испытывающие стресс, чаще прочих имеют избыточный вес. Причина в том, что гормон кортизол стимулирует накопление в теле жира, особенно в районе живота. Делайте дыхательные упражнения и другие практики, способствующие снижению стресса. И вес начнёт уходить быстрее.

5. Старайтесь не использовать заменители сахара

Как похудеть женщинам за 40 — восемь рабочих советов. Фото © Shutterstock

Сидя на диете, иногда хочется порадовать себя сладеньким. В этом случае заменители сахара становятся идеальным выходом. Однако лучше их всё же не принимать, пусть и калорий в них нет. Сахарозаменители, включая стевию, являются сильными усилителями вкуса. Из-за этого естественные природные сладости, например фрукты, никогда не будут казаться по-настоящему сладкими и вкусными. И наоборот, чем меньше вы едите искусственного сахара, тем лучше сможете оценить вкус натуральных продуктов, в том числе овощей.

6. Больше спите

Может, сначала связи и не видно, но, поверьте, она есть. Хороший полноценный сон способствует снижению лишнего веса. А для тех, кому уже за 40, он крайне необходим. При недостаточном количестве ночного отдыха происходит нарушение нормальной работы гормонов аппетита и голода. Человек начинает употреблять больше пищи и не может себя контролировать. Для правильного функционирования организма важно спать семь-восемь часов каждую ночь.

7. Ешьте больше орехов

Какие продукты нужно есть, чтобы похудеть в 40+ лет женщине. Фото © Shutterstock

Орехи — очень калорийный продукт. Зная об этом, многие худеющие тут же убирают их из своего рациона. Однако делать этого вовсе не стоит. Дело в том, что у орехов есть интересная особенность: они мешают набору веса и стимулируют его снижение.

8. Не избегайте контрольных взвешиваний

Если вы пытаетесь похудеть, не надо бояться весов. Контроль и концентрация на поставленной цели способны значительно мотивировать и помочь с избавлением от лишних килограммов. Рекомендуется взвешиваться ни много ни мало раз в неделю утром на голодный желудок. Это поможет не сорваться с диеты и не нарушить установленные правила.