Жизнь и работа советских женщин на живых фотографиях того времени

В СССР женщины играли огромную роль в развитии экономики и общества. Они работали на заводах и фабриках, занимались наукой, культурой и образованием. На фотографиях того времени можно увидеть, как советские женщины справлялись с трудностями и добивались успехов в разных областях жизни.

Сентябрь 1963 г. СССР. Москва. Герой Социалистического Труда, бригадир бетонщиков Мария Сергеевна Косташ в цехе Московского завода железобетонных изделий № 5.

Роль советских женщин в экономике и обществе. Фото © ТАСС / Виктор Кошевой

Декабрь 1965 г. СССР. Воронеж. Работницы цеха сборки телевизоров на заводе "Электросигнал".

Фотографии советских женщин на работе и в повседневной жизни. Фото © ТАСС / Валентин Кунов

1972 г. СССР. Волгоградская область. Птицевод Мария Васильевна Маланина во время работы в цехе Птицефабрики имени 62-й армии Дубовского района.

Женщины-учёные в СССР: их вклад в науку и образование. Фото © ТАСС / Николай Суровцев

Август 1976 г. Советский Союз. Москва. Лауреат Государственной премии СССР, ткачиха Валентина Ивановна Бобкова за работой в одном из цехов Московского шёлкового комбината "Красная Роза".

Советские рабочие женщины: их роль в промышленности страны. Фото © ТАСС / Николай Акимов, Валентин Мастюков

Декабрь 1977 г. СССР. Москва. Шлифовщица поршней для двигателей автомобилей "Москвич" Елена Захарова во время работы в одном из цехов Автомобильного завода имени Ленинского комсомола.

Женщины в культурной жизни СССР: их вклад в искусство и литературу. Фото © ТАСС / Валентин Хухлаев

Март 1980 г. СССР. Иваново. Герой Социалистического Труда В.Н. Голубева (справа) поздравляет свою сменщицу Н.К. Максячкину с выполнением трёх пятилеток.

Женщины-герои СССР: их подвиги и достижения. Фото © ТАСС / Исаак Дынин

Март 1983 г. СССР. Ленинград. Ударница коммунистического труда, прядильщица ткацкой фабрики "Рабочий" Лидия Аркадьевна Шонкина у станка.

Женщины в СССР: их трудовой подвиг и значимость для страны. Фото © ТАСС / Николай Адамович

Декабрь 1985 г. Татарская АССР. Казань. Диктор Казанской студии телевидения Райса Гаряева

Советские женщины в науке: их вклад в научные исследования. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Март 1987 г. СССР. Москва. Слесарь-сборщица, работница главного конвейера "Зил-130" автосборочного корпуса, комсомолка Наташа Грибова.

Женщины в советском образовании: их роль в развитии образования в стране. Фото © ТАСС / Валентин Соболев

Сентябрь 1989 г. СССР. Удмуртская АССР. Воткинск. Цех сборки стиральных машин "Фея".

Женщины в советском спорте: их достижения и вклад в развитие спорта в стране. Фото © ТАСС / Михаил Медведев