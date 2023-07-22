Победителями "Большой перемены" стали 300 школьников и 74 зарубежных участника

21 июля в международном детском центре "Артек" состоялась церемония закрытия финала четвёртого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди учеников 5–7-х классов и участников международного трека. Он объединил 700 школьников из всех регионов России и более 200 ребят из зарубежных стран.

Победителями стали 300 учеников 5–7-х классов. Наибольшее число ребят из Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской областей и Москвы. Самыми популярными из 12 направлений "Большой перемены" среди финалистов стали "Твори!", "Познавай Россию!", "Делай добро!", "Открывай новое!" и "Расскажи о главном!".

В финал международного трека вышли ребята из 30 стран мира, победителями конкурса стали 74 школьника. Поздравление призёрам и победителям конкурса направил президент России Владимир Путин. Его обращение зачитал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Приветствую финалистов всероссийского конкурса "Большая перемена" для учеников 5–7-х классов и участников международного трека. Отрадно, что за прошедшие годы "Большая перемена" укрепила свой авторитет и традиции и сегодня по праву считается одним из наиболее значимых проектов Российского движения детей и молодёжи "Движение первых", — говорится в приветствии российского лидера.

Глава Минпросвещения России также поздравил финалистов и участников конкурса.

"Ребята, ваше участие в "Большой перемене" означает, что вы стремитесь осваивать новые горизонты. Пусть это стремление будет с вами всю вашу жизнь. Идите вперёд, не останавливайтесь. Ведь "Большая перемена" — это там, где не оценивают, а ценят", — подчеркнул Сергей Кравцов.

По его словам, главный приоритет конкурса, реализуемого в рамках национального проекта "Образование", — чтобы каждый ребёнок смог реализовать себя в абсолютно любой сфере.

С напутственным словом перед участниками выступила первый заместитель председателя правления "Движения первых" генеральный директор АНО "Большая перемена" Наталия Мандрова.

"Большая перемена" — самый масштабный детский проект, к которому из года в год присоединяется всё больше целеустремлённых ребят. За три года конкурс стал платформой, объединяющей самых талантливых ребят и целеустремлённых единомышленников со всей страны. В этом году, когда конкурс стал флагманским проектом "Движения первых", к сообществу присоединилось более трёх миллионов человек. 900 ребят — учеников 5–7-х классов и участников международного трека — стали лучшими в этом году. Каждый, кто стал участником конкурса и приложил свой труд, может по праву считать себя победителем. Компетенции и умение работать в команде, которые вы развили, участвуя в конкурсе, помогут вам реализовать себя в других проектах движения и обязательно приведут к успеху на жизненном пути!" — отметила Наталия Мандрова.

Ребят также поздравил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель Комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "молодёжная политика" Дмитрий Артюхов. А генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв подчеркнул, что финалистами конкурса всегда становятся самые яркие, активные, неравнодушные и целеустремлённые школьники.

"Друзья, я очень надеюсь, что опыт, полученный на конкурсе "Большая перемена", помог вам лучше понять, что это такое — инженерное и научное творчество. Пройдёт совсем немного времени, и многие из вас станут студентами лучших технических вузов страны. И, возможно, вы выберете атомные технологии не только своей профессией, но и своим призванием", — отметил он.

Дмитрий Пегов, заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги", от лица компании пожелал участникам "Большой перемены" успехов, поздравил финалистов конкурса и напомнил о главном призе для победителей.

"Поздравляю вас от лица компании "Российские железные дороги" с финалом конкурса "Большая перемена". И традиционно компания РЖД дарит вам подарок — это "Путешествие мечты" от Санкт-Петербурга до Владивостока в замечательном туристическом поезде. Рад, что данное путешествие стало традицией. От себя лично и от коллег-железнодорожников поздравляю вас с этим знаменательным событием", — сказал Дмитрий Пегов.

Ребят со всей страны, участников "Большой перемены", поздравили со сцены также первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АНО "Большая перемена" Валерий Моргуновский и куратор региональных команд конкурса "Большая перемена", участник специальной военной операции Никита Кудинов.

Церемония завершилась представлением "Изучаем Россию — Гордимся Россией!". В течение четырёх дней ребята знакомились с историческими и культурными достопримечательностями российских городов и достижениями наших соотечественников в разных сферах. Объединившись в команды, школьники изучали регионы России и их достижения, которые составят экспозицию "Россия XXI века". Эксперты оценивали такие компетенции финалистов, как логическое мышление, креативность, способность работать в команде и коммуникативные навыки.

Победители "Большой перемены" среди учеников 5–7-х классов отправятся в "Путешествие мечты" на поезде "Большой перемены" от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно. В этом году тур пройдёт по обновлённому маршруту. Во время путешествия ребята смогут увидеть Уральские горы, Карелию, озеро Байкал, космодром Восточный, а также принять участие в образовательной и культурной программе "Большой перемены". Педагоги-наставники победителей среди школьников 5–7-х классов получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнёров "Большой перемены".

Победители международного трека из числа выпускников школ получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в ведущих российских вузах. Все победители международного трека смогут отправиться в авторские туры по России от проекта "Больше, чем путешествие". Партнёром международного трека выступает Россотрудничество.