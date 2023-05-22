Путин отметил лучшие проекты платформы "Россия — страна возможностей" в честь её юбилея

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, экспертам, наставникам и партнёрам автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей" к пятилетнему юбилею платформы, который отмечается 22 мая.

"Создание АНО "Россия — страна возможностей" позволило миллионам людей, особенно молодёжи во многих регионах России и зарубежных государствах, найти дело по душе, реализовать себя и свои способности, добиться успеха в самых разных сферах — творчестве и бизнесе, на государственной службе и общественном поприще, в образовании, благотворительности, волонтёрстве, просвещении", — отметил глава государства.

По оценке Путина, все инициативы, проекты, конкурсы платформы неизменно содержательны и востребованы. Они объединяют вокруг ключевых задач развития российских регионов и страны в целом дружные, сплочённые команды участников, раскрывают их значимый, поистине неисчерпаемый созидательный потенциал, уверен президент. Он назвал впечатляющими проекты организации "Лидеры России", "Цифровой прорыв", "Учитель будущего", "Большая перемена".

Президент призвал платформу "Россия — страна возможностей" и впредь укреплять сложившиеся традиции, помогать юношам и девушкам определиться в профессии и жизни.