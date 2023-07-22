МИД Дании назвал постыдным актом сожжение Корана националистами в Копенгагене

МИД Дании осудил сожжение Корана в Копенгагене, назвав уничтожение священных книг и религиозных символов постыдным актом, который достоин осуждения.

"Сожжение священных текстов и других религиозных символов является постыдным актом, который не уважает религию других. Это провокационный акт, который ранит многих людей и создаёт раскол между различными религиями и культурами", — говорится в заявлении министерства.

Там также напомнили, что в стране действует полнейшая свобода в выборе вероисповедания, благодаря которой все желающие могут исповедовать ислам. Вместе с тем в ведомстве заявили, что власти поддерживают и право на протест, однако он должен оставаться мирным.