МИД Дании назвал постыдным актом сожжение Корана националистами в Копенгагене
Сожжение Корана перед Посольством Ирака в Копенгагене. Обложка © Facebook (Запрещена в РФ) / Danske Patrioter
МИД Дании осудил сожжение Корана в Копенгагене, назвав уничтожение священных книг и религиозных символов постыдным актом, который достоин осуждения.
"Сожжение священных текстов и других религиозных символов является постыдным актом, который не уважает религию других. Это провокационный акт, который ранит многих людей и создаёт раскол между различными религиями и культурами", — говорится в заявлении министерства.
Там также напомнили, что в стране действует полнейшая свобода в выборе вероисповедания, благодаря которой все желающие могут исповедовать ислам. Вместе с тем в ведомстве заявили, что власти поддерживают и право на протест, однако он должен оставаться мирным.
Напомним, сегодня члены антиисламской и ультранационалистической маргинальной группы Danske Patrioter сожгли Коран перед Посольством Ирака в Копенгагене и растоптали флаг республики. Всем этим они хвастались миру в прямом эфире в соцсетях.