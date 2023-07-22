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22 июля, 09:17

Датские националисты сожгли Коран и хвастались всему миру в прямом эфире

У Посольства Ирака в Копенгагене сожгли Коран и растоптали флаг республики

<p>Сожжение Корана перед Посольством Ирака в Копенгагене. Обложка © Facebook (Запрещена в РФ) / Danske Patrioter</p>

Сожжение Корана перед Посольством Ирака в Копенгагене. Обложка © Facebook (Запрещена в РФ) / Danske Patrioter

Перед Посольством Ирака в Копенгагене во время трансляции в прямом эфире в "Фейсбуке"* сожгли Коран. Провокацию организовали члены антиисламской и ультранационалистической маргинальной группы Danske Patrioter ("Датские патриоты") в ответ на протесты в Багдаде.

На кадрах видно, как один из экстремистов поджёг священную книгу мусульман, его сообщник в это время топтал флаг Ирака. Всего в акции напротив дипмиссии принимали участие не более пяти "патриотов".

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Аналогичные акции ранее провели в Швеции. 28 июня у мечети в центре Стокгольма мигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран, получив на это разрешение от полиции. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о недопустимости подобных антиисламских действий, ситуацию осудил и президент России Владимир Путин. 14 июля в полиции Швеции заявили, что не согласовывают акции сожжения религиозных текстов. На следующий день у Посольства Израиля в Стокгольме состоялась акция по сожжению Торы и Библии, но она получила неожиданный поворот.

Андрей Бражников
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