Датские националисты сожгли Коран и хвастались всему миру в прямом эфире

Перед Посольством Ирака в Копенгагене во время трансляции в прямом эфире в "Фейсбуке"* сожгли Коран. Провокацию организовали члены антиисламской и ультранационалистической маргинальной группы Danske Patrioter ("Датские патриоты") в ответ на протесты в Багдаде.

На кадрах видно, как один из экстремистов поджёг священную книгу мусульман, его сообщник в это время топтал флаг Ирака. Всего в акции напротив дипмиссии принимали участие не более пяти "патриотов".