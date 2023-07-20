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Регион
Опубликовано 20 июля 2023, 14:11

Ирак разорвёт дипотношения со Швецией в случае очередного сожжения Корана

Правительство Ирака официально проинформировало Швецию о намерении разорвать дипломатические отношения, если акция с сожжением Корана в Стокгольме повторится. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра страны.

"Правительство Ирака по дипломатическим каналам проинформировало правительство Швеции, что любое повторение инцидента, связанного с сожжением Священного Корана на шведской земле, потребует разрыва дипломатических отношений", — сообщает пресс-служба иракского премьера в Twitter.

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Напомним, 28 июня у мечети в центре Стокгольма мигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран, получив на это разрешение от полиции. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о недопустимости подобных антиисламских действий, ситуацию осудил и президент России Владимир Путин. 14 июля в полиции Швеции заявили, что не согласовывают акции сожжения религиозных текстов. На следующий день у посольства Израиля в Стокгольме состоялась акция по сожжению Торы и Библии, но она получила неожиданный поворот.

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ТАСС / EPA / SHAHZAIB AKBER

Ирина Фальке
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