Ирак разорвёт дипотношения со Швецией в случае очередного сожжения Корана
Правительство Ирака официально проинформировало Швецию о намерении разорвать дипломатические отношения, если акция с сожжением Корана в Стокгольме повторится. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра страны.
"Правительство Ирака по дипломатическим каналам проинформировало правительство Швеции, что любое повторение инцидента, связанного с сожжением Священного Корана на шведской земле, потребует разрыва дипломатических отношений", — сообщает пресс-служба иракского премьера в Twitter.
Напомним, 28 июня у мечети в центре Стокгольма мигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран, получив на это разрешение от полиции. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о недопустимости подобных антиисламских действий, ситуацию осудил и президент России Владимир Путин. 14 июля в полиции Швеции заявили, что не согласовывают акции сожжения религиозных текстов. На следующий день у посольства Израиля в Стокгольме состоялась акция по сожжению Торы и Библии, но она получила неожиданный поворот.
ТАСС / EPA / SHAHZAIB AKBER