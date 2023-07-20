Сотни протестующих взяли штурмом Посольство Швеции в Багдаде и подожгли его

Несколько сотен протестующих штурмом захватили Посольство Швеции в Багдаде и подожгли его. По данным Reuters, сотрудники диппредставительства не пострадали.

Протестующие взяли штурмом Посольство Швеции в Багдаде и подожгли его. Видео © Twitter / hexdlinenews / rperrocalentero

"Сотни демонстрантов ворвались в Посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его", — говорится в сообщении.