Сотни протестующих взяли штурмом Посольство Швеции в Багдаде и подожгли его
Reuters: Протестующие взяли штурмом Посольство Швеции в Багдаде и подожгли его
Несколько сотен протестующих штурмом захватили Посольство Швеции в Багдаде и подожгли его. По данным Reuters, сотрудники диппредставительства не пострадали.
Протестующие взяли штурмом Посольство Швеции в Багдаде и подожгли его. Видео © Twitter / hexdlinenews / rperrocalentero
"Сотни демонстрантов ворвались в Посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его", — говорится в сообщении.
Судя по кадрам, появившимся в "Твиттере", протестующие заняли всё здание посольства. На видео показано, как люди скандируют антиправительственные лозунги и размахивают флагами. Также видно, что одна часть здания горит. Сотрудники посольства в результате инцидента не пострадали, а власти Швеции отказались комментировать инцидент.
Мотивом происшествия послужила акция сожжения Корана, проведённая недавно с согласия полиции Стокгольма. Инцидент осудили многие мировые лидеры, в том числе и президент России Владимир Путин. Мусульмане после сожжения священной книги неоднократно выходили на митинги.
Twitter / hexdlinenews