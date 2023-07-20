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Регион
Опубликовано 20 июля 2023, 04:17
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Сотни протестующих взяли штурмом Посольство Швеции в Багдаде и подожгли его

Reuters: Протестующие взяли штурмом Посольство Швеции в Багдаде и подожгли его

Несколько сотен протестующих штурмом захватили Посольство Швеции в Багдаде и подожгли его. По данным Reuters, сотрудники диппредставительства не пострадали.

Протестующие взяли штурмом Посольство Швеции в Багдаде и подожгли его. Видео © Twitter / hexdlinenews / rperrocalentero

"Сотни демонстрантов ворвались в Посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его", — говорится в сообщении.

Судя по кадрам, появившимся в "Твиттере", протестующие заняли всё здание посольства. На видео показано, как люди скандируют антиправительственные лозунги и размахивают флагами. Также видно, что одна часть здания горит. Сотрудники посольства в результате инцидента не пострадали, а власти Швеции отказались комментировать инцидент.

Акция с сожжением Торы и Библии в Стокгольме получила неожиданный поворот
Акция с сожжением Торы и Библии в Стокгольме получила неожиданный поворот

Мотивом происшествия послужила акция сожжения Корана, проведённая недавно с согласия полиции Стокгольма. Инцидент осудили многие мировые лидеры, в том числе и президент России Владимир Путин. Мусульмане после сожжения священной книги неоднократно выходили на митинги.

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Twitter / hexdlinenews

Оксана Попова
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