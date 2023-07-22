Умерла дочь Чарли Чаплина

Джозефина Чаплин, актриса и дочь английского актёра Чарли Чаплина, скончалась в возрасте 74 лет во Франции. Как уточняет газета The Guardian, актрисы не стало 13 июля, но о её смерти родственники сообщили спустя неделю.

Прощание с Чаплин прошло в тесном семейном кругу и не освещалось в СМИ, причины её смерти не сообщаются. Похороны актрисы пройдут в Париже.

Джозефина Чаплин родилась 28 марта 1949 года в Санта-Монике, штат Калифорния. Она была ребёнком от четвёртого брака Чарли Чаплина со сценаристкой Юджин О’Нил и шестой из 11 детей актёра. Джозефина дебютировала в кино в возрасте трёх лет в фильме "В центре внимания" (1952), режиссёром которого выступил её отец.