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22 июля, 14:17

Умерла дочь Чарли Чаплина

В возрасте 74 лет скончалась актриса Джозефина Чаплин

<p>Актриса Джозефина Чаплин. Фото © Produzioni Europee Associate (PEA) / Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images</p>

Актриса Джозефина Чаплин. Фото © Produzioni Europee Associate (PEA) / Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images

Джозефина Чаплин, актриса и дочь английского актёра Чарли Чаплина, скончалась в возрасте 74 лет во Франции. Как уточняет газета The Guardian, актрисы не стало 13 июля, но о её смерти родственники сообщили спустя неделю.

Прощание с Чаплин прошло в тесном семейном кругу и не освещалось в СМИ, причины её смерти не сообщаются. Похороны актрисы пройдут в Париже.

Джозефина Чаплин родилась 28 марта 1949 года в Санта-Монике, штат Калифорния. Она была ребёнком от четвёртого брака Чарли Чаплина со сценаристкой Юджин О’Нил и шестой из 11 детей актёра. Джозефина дебютировала в кино в возрасте трёх лет в фильме "В центре внимания" (1952), режиссёром которого выступил её отец.

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Ирина Фальке
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