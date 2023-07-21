Умер ювелир из фильма "Узник замка Иф"

Известный актёр театра и кино Владимир Портнов умер на 83-м году жизни. Трагедия произошла ещё 14 июля, но известно о ней стало позже. Конкретная причина кончины неизвестна. О смерти Портнова сообщил портал "Кино-театр.ру".

Большинство зрителей, вероятно, помнят актёра по роли ювелира в кинокартине "Узник замка Иф" и врача Лютого в "Багровом цвете снегопада". В общем на счету артиста более 100 театральных ролей и порядка 30 ролей на ТВ и в кинопроектах.

Владимир Портнов родился 29 августа 1940 года. В 1960-х он трудился в Ташкентском русском театре и ещё — в Минском драматическом театре имени Горького. Впоследствии он взялся за режиссуру для разных театров, среди которых театры Станиславского, Маяковского и Театр на Малой Бронной.