Певица Слава новой песней почтила память умершей от коронавируса матери
Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) выпустила новую песню, посвятив её памяти матери, скончавшейся от коронавируса ещё в 2021 году. На днях её самому близкому и родному человеку должно было исполниться 70 лет.
Композицию под названием "Ты услышишь меня" артистка опубликовала в соцсетях и следом выложила видео с объяснениями. Она рассказала, что слова песни были написаны давно, однако всё это время певице было тяжело её исполнять.
"И вот сейчас я специально добавила во второй куплет патриотический ритм, потому что она (мама Славы. — Прим. Лайфа) любила такие песни. И пусть эта песня посвящается всем тем, кого рядом с нами нет, но они всегда будут в нашем сердце", — сказала лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий "Песня года" и "Золотой граммофон".
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А ранее российский певец и резидент арт-кластера "Таврида" Стас Море посвятил песню ветеранам, героям и участникам специальной военной операции. Полный клип на композицию "По доброй воле" он выложил на своей странице во "ВКонтакте".
ТАСС / Вячеслав Прокофьев