Певица Слава новой песней почтила память умершей от коронавируса матери

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) выпустила новую песню, посвятив её памяти матери, скончавшейся от коронавируса ещё в 2021 году. На днях её самому близкому и родному человеку должно было исполниться 70 лет.

Композицию под названием "Ты услышишь меня" артистка опубликовала в соцсетях и следом выложила видео с объяснениями. Она рассказала, что слова песни были написаны давно, однако всё это время певице было тяжело её исполнять.

"И вот сейчас я специально добавила во второй куплет патриотический ритм, потому что она (мама Славы. — Прим. Лайфа) любила такие песни. И пусть эта песня посвящается всем тем, кого рядом с нами нет, но они всегда будут в нашем сердце", — сказала лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий "Песня года" и "Золотой граммофон".