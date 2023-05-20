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20 мая, 12:57

"Плечом к плечу рядом": Певец Стас Море посвятил песню участникам СВО

Певец и резидент "Тавриды" Стас Море посвятил песню участникам СВО

Российский певец и резидент арт-кластера "Таврида" Стас Море написал песню по итогам выступления перед военнослужащими, которые проходят реабилитацию после участия в зоне СВО. Полный клип на композицию "По доброй воле" можно посмотреть на странице исполнителя в соцсети "ВКонтакте".

Певец и резидент "Тавриды" Стас Море посвятил песню участникам СВО. Видео © VK / Стас Море

"Этой песней я искренне хочу обнять всех, кто доблестно защищает нашу Родину. Храни вас Бог", — написал Стас в описании к ролику.

Музыкант также рассказал, что полгода назад его пригласили выступить для бойцов, получивших различные ранения на передовой. После исполнения песни Стас стал общаться с раненными, в итоге их общение длилось почти три часа. Прощаясь с военными, певец обнял каждого из них. В тот момент, по словам Стаса, он почувствовал, как "сердца этих сильных духом и волей мужчин наполнены любовью к жизни".

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Ранее Лайф рассказывал, что участник шоу "Голос" Ив Набиев спел песню, которую мобилизованный написал о СВО. Автор посвятил её всем землякам, которые отправились выполнять свой долг. В композиции поётся о том, как боец покидает жену, детей и родной Урал, чтобы отправиться выполнять боевые задачи. Солдат наполнен боевым духом и уверен, что вернётся домой живым.

Обложка ©

Кадр из видео VK / Стас Море

Наталья Исакова
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