В России необходимо создать реестр артистов, которые не поддержали спецоперацию на Украине. Так люди будут понимать, за прослушивание чьего творчества не нужно платить деньги, ведь эти средства отправляются на помощь ВСУ. С такой инициативой выступил музыкант Аким Апачев в беседе с РИА "Новости".

"Каждое прослушивание на любой стриминговой площадке приводит к тому, что артист получает отчисления. То есть сегодня есть ряд артистов — откровенных врагов нашей страны, которые издаются на наших площадках, зарабатывают здесь деньги и открыто спонсируют Вооружённые силы Украины", — подчеркнул он.

По словам музыканта, каждый поступающий врагу рубль оборачивается патроном, который выпущен в сторону российского военного. При этом Апачев понимает, что запретить людям слушать любимые песни невозможно, но призвал не делать это хотя бы за деньги. Поэтому и нужен реестр артистов, которые не поддерживают СВО и осудили действия ВС РФ. Он призвал представителей власти вмешаться в работу музыкальных дистрибьюторов, ведь многие из них работают на Запад и зависят от контрактов с США и их союзниками. Сам же Апачев вместе с другими активистами провёл две акции, выступив за отмену концертов таких артистов.