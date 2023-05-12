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Регион
Опубликовано 12 мая 2023, 12:26
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Аким Апачев призвал не платить за прослушивание песен артистов, поддержавших Украину

Музыкант Апачев предложил создать в РФ реестр артистов, не поддержавших СВО

В России необходимо создать реестр артистов, которые не поддержали спецоперацию на Украине. Так люди будут понимать, за прослушивание чьего творчества не нужно платить деньги, ведь эти средства отправляются на помощь ВСУ. С такой инициативой выступил музыкант Аким Апачев в беседе с РИА "Новости".

"Каждое прослушивание на любой стриминговой площадке приводит к тому, что артист получает отчисления. То есть сегодня есть ряд артистов — откровенных врагов нашей страны, которые издаются на наших площадках, зарабатывают здесь деньги и открыто спонсируют Вооружённые силы Украины", — подчеркнул он.

По словам музыканта, каждый поступающий врагу рубль оборачивается патроном, который выпущен в сторону российского военного. При этом Апачев понимает, что запретить людям слушать любимые песни невозможно, но призвал не делать это хотя бы за деньги. Поэтому и нужен реестр артистов, которые не поддерживают СВО и осудили действия ВС РФ. Он призвал представителей власти вмешаться в работу музыкальных дистрибьюторов, ведь многие из них работают на Запад и зависят от контрактов с США и их союзниками. Сам же Апачев вместе с другими активистами провёл две акции, выступив за отмену концертов таких артистов.

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Ранее Апачев призвал Минкульт отменить в РФ концерты Loqiemean, уехавшего после начала СВО. По словам музыканта, Роман Худяков неоднократно высказывался против политики Москвы, призывал к свержению власти, принимал участие в несанкционированных акциях протеста.

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T.me / YugMolodoj

Евгения Колесникова
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