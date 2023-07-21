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21 июля, 05:17

Актёр из "Санта-Барбары" Ник Бенедикт умер в день рождения в 77 лет

<p>Ник Бенедикт. Обложка © Ron Galella via Getty Images</p>

Ник Бенедикт. Обложка © Ron Galella via Getty Images

Американский актёр Ник Бенедикт, известный по сериалу "Санта-Барбара", умер в возрасте 77 лет. Об этом пишет газета Daily Mail.

Артист скончался 14 июля. Смерть подтвердила его вдова Джинджер, с которой они прожили вместе 22 года. По словам супруги, самочувствие мужа резко ухудшилось после операции на позвоночнике.

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Ник Бенедикт родился в Лос-Анджелесе 14 июля 1947 года. Играть в кино он начал в 1955-м, известен по ролям в сериалах "Санта-Барбара", "Дни нашей жизни", "Все мои дети" и "Молодые и дерзкие".

Ранее Лайф сообщал о смерти актрисы театра и кино Ларисы Маршаловой, известной зрителю по сериалу "Каменская". Она скончалась на 45-м году жизни. По словам коллег, ничто не предвещало такого скорого и трагичного ухода из жизни.

Юлия Коновалова
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