Актёр из "Санта-Барбары" Ник Бенедикт умер в день рождения в 77 лет

Американский актёр Ник Бенедикт, известный по сериалу "Санта-Барбара", умер в возрасте 77 лет. Об этом пишет газета Daily Mail.

Артист скончался 14 июля. Смерть подтвердила его вдова Джинджер, с которой они прожили вместе 22 года. По словам супруги, самочувствие мужа резко ухудшилось после операции на позвоночнике.

Ник Бенедикт родился в Лос-Анджелесе 14 июля 1947 года. Играть в кино он начал в 1955-м, известен по ролям в сериалах "Санта-Барбара", "Дни нашей жизни", "Все мои дети" и "Молодые и дерзкие".