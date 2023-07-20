Умер актёр Вячеслав Голубков, которого зритель помнит как Японца из "Республики ШКИД"

Советский и российский актёр театра и кино Вячеслав Голубков скончался на 74-м году жизни. Об утрате сообщил в четверг, 20 июля, Новомосковский театр драмы. В нём Вячеслав Васильевич прослужил более 40 лет, но любители кино хорошо его помнят по роли воспитанника Ионина по кличке Японец из легендарной "Республики ШКИД". А за время работы в театре им было сыграно более 100 ролей в пьесах современной и классической драматургии.

С 2018 года Вячеслав Голубков проживал в Санкт-Петербурге, в городе на Неве он и будет похоронен.

Напомним, что за последние 20 лет мы потеряли почти весь звёздный состав "Республики ШКИД". Незабываемого Сергея Юрского, сыгравшего одну из главных ролей, не стало в 2019 году. Сыгравший Гогу Виктор Перевалов умер в 2010-м, а Купец — Юрий Рычков — в 2002-м. В том же году не стало Дзе — Александра Товстоногова. А Александр Кавалеров, сыгравший Костьку Камбалу, скончался в 2010 году.