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22 июля, 12:03

Врач раскрыл причины внезапной смерти 40-летнего бизнесмена Антона Черепенникова

Кардиолог Колиев: Умерший в 40 лет Антон Черепенников мог болеть бессимптомно

<p>Антон Черепенников. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cherepennikov-060319-cropped.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Юлия Остроухова</p>

Антон Черепенников. Обложка © Wikipedia / Юлия Остроухова

Внезапная смерть бизнесмена Антона Черепенникова в самом расцвете сил на самом деле не таит в себе ничего необычного. Как рассказал врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Вячеслав Колиев, проблемы с сердцем вполне характерны для мужчин его возраста.

"Треть из случаев инфаркта и инсульта носит преждевременный характер и отмечается среди людей 40–45 лет, преимущественно у мужчин. Это надо постоянно иметь в виду вне зависимости от финансовых обстоятельств и внешних признаков здоровья", — приводит его слова газета "Аргументы и факты".

При этом медик отметил, что иногда у сердечных болезней нет ярко выраженных симптомов, встречается даже безболевая форма инфаркта. Поэтому не стоит думать, что вы в безопасности, если ничего не беспокоит, предупредил Колиев.

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Напомним, Антон Черепенников умер в возрасте 40 лет. Как сообщили в пресс-службе компании "ИКС холдинг", которую он основал, по предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

Николь Вербер
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