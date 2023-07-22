Врач раскрыл причины внезапной смерти 40-летнего бизнесмена Антона Черепенникова
Кардиолог Колиев: Умерший в 40 лет Антон Черепенников мог болеть бессимптомно
Антон Черепенников. Обложка © Wikipedia / Юлия Остроухова
Внезапная смерть бизнесмена Антона Черепенникова в самом расцвете сил на самом деле не таит в себе ничего необычного. Как рассказал врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Вячеслав Колиев, проблемы с сердцем вполне характерны для мужчин его возраста.
"Треть из случаев инфаркта и инсульта носит преждевременный характер и отмечается среди людей 40–45 лет, преимущественно у мужчин. Это надо постоянно иметь в виду вне зависимости от финансовых обстоятельств и внешних признаков здоровья", — приводит его слова газета "Аргументы и факты".
При этом медик отметил, что иногда у сердечных болезней нет ярко выраженных симптомов, встречается даже безболевая форма инфаркта. Поэтому не стоит думать, что вы в безопасности, если ничего не беспокоит, предупредил Колиев.
Напомним, Антон Черепенников умер в возрасте 40 лет. Как сообщили в пресс-службе компании "ИКС холдинг", которую он основал, по предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.