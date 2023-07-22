Врач раскрыл причины внезапной смерти 40-летнего бизнесмена Антона Черепенникова

Внезапная смерть бизнесмена Антона Черепенникова в самом расцвете сил на самом деле не таит в себе ничего необычного. Как рассказал врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Вячеслав Колиев, проблемы с сердцем вполне характерны для мужчин его возраста.

"Треть из случаев инфаркта и инсульта носит преждевременный характер и отмечается среди людей 40–45 лет, преимущественно у мужчин. Это надо постоянно иметь в виду вне зависимости от финансовых обстоятельств и внешних признаков здоровья", — приводит его слова газета "Аргументы и факты".