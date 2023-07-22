Стала известна причина смерти бизнесмена Антона Черепенникова в 40 лет
ТАСС: Глава "ИКС холдинга" Антон Черепенников умер от остановки сердца
Причиной смерти российского технологического предпринимателя и главы "ИКС холдинга" Антона Черепенникова, по предварительным данным, стала остановка сердца. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Предварительно, остановка сердца", — рассказали там ТАСС.
Напомним, Антон Черепенников умер сегодня, ему было 40 лет. Основанная им компания "ИКС холдинг" занимается инвестициями, управлением и консолидацией на рынке телеком-медиа и технологий. В 2021 году компания заняла второе место среди крупнейших IT-разработчиков в России.
"Ведомости" / ТАСС / Евгений Разумный