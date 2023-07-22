Российский бизнесмен Антон Черепенников умер в возрасте 40 лет

Российский технологический предприниматель и глава "ИКС холдинга" Антон Черепенников скончался на 41-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушёл из жизни глава "ИКС холдинга" — известный российский технологический предприниматель Антон Андреевич Черепенников", — говорится в телеграм-канале компании.

Причины смерти бизнесмена не уточняются.

Антон Черепенников родился в Москве в 1983 году. В декабре 2018-го он учредил многопрофильную IT-группу "ИКС холдинг", в которую перенёс свои существующие и новые активы. Данная технологическая компания занимается инвестициями, управлением и консолидацией на рынке телеком-медиа и технологий. Согласно информации СМИ, в 2021 году "ИКС холдинг" занимал второе место среди крупнейших IT-разработчиков в России, а входящий в компанию производитель серверов Yadro в четвёртом квартале того же года занял первое место по поставкам серверов.

Также Черепенников был известен как киберспортсмен. Он участвовал в соревнованиях по Counter-Strike и Quake, но большего успеха добился в качестве менеджера. В 2011 году вместе с Алексеем Колесниковым они возродили клуб Virtus.pro, а затем совместно с основателем Natus Vincere Александром Кохановским создали холдинг ESforce.