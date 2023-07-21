Миллиардер Игорь Кудряков найден мёртвым в Москве
SHOT: В московской квартире найден мёртвым основатель "Службы 77" Игорь Кудряков
Тело миллиардера Игоря Кудрякова, создателя доставки "Служба 77", нашли в его московской квартире на Кудринской площади. Об этом сообщил SHOT со ссылкой на источник.
Обследование не выявило признаков насилия. По предварительной версии, бизнесмен умер из-за онкологического заболевания, которое ему диагностировали ранее.
Кудряков стал главой Совета директоров ЗАО "Службы Семьдесят Семь" ещё в начале нулевых годов, организация занималась доставкой еды и прочих товаров по Москве. Предприниматель получил назначение на должность первого заместителя начальника управления "Государственной жилищной инспекции Московской области".
Ранее Лайф писал, что российский актёр Александр Орловский, запомнившийся зрителям по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей", скончался в 61 год. Насколько известно, артист ушёл из жизни ещё 12 июля, однако его тело нашли спустя несколько дней.