Регион

Уведомления отключены

21 июля, 10:09
17595

Миллиардер Игорь Кудряков найден мёртвым в Москве

SHOT: В московской квартире найден мёртвым основатель "Службы 77" Игорь Кудряков

<p>Обложка ©<a href="http://norilsk-zv.ru/articles/ceny_pod_prismotrom.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> norilsk-zv.ru / Денис Кожевников, Игорь Кудряков</a></p>

Обложка © norilsk-zv.ru / Денис Кожевников, Игорь Кудряков

Тело миллиардера Игоря Кудрякова, создателя доставки "Служба 77", нашли в его московской квартире на Кудринской площади. Об этом сообщил SHOT со ссылкой на источник.

Обследование не выявило признаков насилия. По предварительной версии, бизнесмен умер из-за онкологического заболевания, которое ему диагностировали ранее.

Кудряков стал главой Совета директоров ЗАО "Службы Семьдесят Семь" ещё в начале нулевых годов, организация занималась доставкой еды и прочих товаров по Москве. Предприниматель получил назначение на должность первого заместителя начальника управления "Государственной жилищной инспекции Московской области".

Топ-менеджер "Ростелекома" разбился насмерть на байке Ducati на Рублёвке

Топ-менеджер "Ростелекома" разбился насмерть на байке Ducati на Рублёвке

Ранее Лайф писал, что российский актёр Александр Орловский, запомнившийся зрителям по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей", скончался в 61 год. Насколько известно, артист ушёл из жизни ещё 12 июля, однако его тело нашли спустя несколько дней.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Утраты
  • Происшествия
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров