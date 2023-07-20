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20 июля, 10:35
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Топ-менеджер "Ростелекома" разбился насмерть на байке Ducati на Рублёвке

Топ-менеджер "Ростелекома" Антон Калинин погиб в ДТП на Рублёвском шоссе

<p>Кадры с места гибели топ-менеджера "Ростелекома" Антона Калинина. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/54363" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кадры с места гибели топ-менеджера "Ростелекома" Антона Калинина. Фото © SHOT

Директор направления по внутреннему контролю в ПАО "Ростелеком" Антон Калинин разбился насмерть на мотоцикле Ducati на Рублёвском шоссе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Кадры с места гибели топ-менеджера "Ростелекома" Антона Калинина. Фото © SHOT

Кадры с места гибели топ-менеджера "Ростелекома" Антона Калинина. Фото © SHOT

Авария произошла на 17-м километре Рублёво-Успенского шоссе вчера в девять вечера. Калинин ехал на своём Ducati в сторону деревни Борки и столкнулся с автобусом. Топ-менеджера госпитализировали со множественными переломами, но он скончался в больнице.

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Ирина Фальке
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    Комментарий

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    Feerсегодня в 14:01

    Ещё моя бабушка говорила, что мотоцикл это гроб на колесах

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