Топ-менеджер "Ростелекома" разбился насмерть на байке Ducati на Рублёвке
Топ-менеджер "Ростелекома" Антон Калинин погиб в ДТП на Рублёвском шоссе
Директор направления по внутреннему контролю в ПАО "Ростелеком" Антон Калинин разбился насмерть на мотоцикле Ducati на Рублёвском шоссе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Авария произошла на 17-м километре Рублёво-Успенского шоссе вчера в девять вечера. Калинин ехал на своём Ducati в сторону деревни Борки и столкнулся с автобусом. Топ-менеджера госпитализировали со множественными переломами, но он скончался в больнице.
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