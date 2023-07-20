Топ-менеджер "Ростелекома" разбился насмерть на байке Ducati на Рублёвке

Директор направления по внутреннему контролю в ПАО "Ростелеком" Антон Калинин разбился насмерть на мотоцикле Ducati на Рублёвском шоссе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Кадры с места гибели топ-менеджера "Ростелекома" Антона Калинина. Фото © SHOT

Авария произошла на 17-м километре Рублёво-Успенского шоссе вчера в девять вечера. Калинин ехал на своём Ducati в сторону деревни Борки и столкнулся с автобусом. Топ-менеджера госпитализировали со множественными переломами, но он скончался в больнице.