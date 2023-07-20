Красный Ferrari протаранил забор на улице 1905 года в Москве
Водитель красного Ferrari врезался в забор на улице 1905 года в Москве
Место аварии на улице 1905 года в Москве, где Ferrari врезался в забор. Обложка © t.me / Mash
В Москве произошла авария с участием автомобиля Ferrari, который врезался в забор на улице 1905 года. По данным телеграм-канала Mash, в результате ДТП обошлось без пострадавших.
Место аварии на улице 1905 года в Москве, где Ferrari врезался в забор. Видео © t.me / Mash
По данным канала, из автомобиля вытекло всё топливо. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.
Ранее в Москве на Поречной улице столкнулись несколько автомобилей, один из них загорелся. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места ДТП.