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19 июля, 21:14

Красный Ferrari протаранил забор на улице 1905 года в Москве

Водитель красного Ferrari врезался в забор на улице 1905 года в Москве

<p>Место аварии на улице 1905 года в Москве, где Ferrari врезался в забор. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Место аварии на улице 1905 года в Москве, где Ferrari врезался в забор. Обложка © t.me / Mash

В Москве произошла авария с участием автомобиля Ferrari, который врезался в забор на улице 1905 года. По данным телеграм-канала Mash, в результате ДТП обошлось без пострадавших.

Место аварии на улице 1905 года в Москве, где Ferrari врезался в забор. Видео © t.me / Mash

По данным канала, из автомобиля вытекло всё топливо. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

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Анатолий Симоненко
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