Красный Ferrari протаранил забор на улице 1905 года в Москве

В Москве произошла авария с участием автомобиля Ferrari, который врезался в забор на улице 1905 года. По данным телеграм-канала Mash, в результате ДТП обошлось без пострадавших.

Место аварии на улице 1905 года в Москве, где Ferrari врезался в забор. Видео © t.me / Mash

По данным канала, из автомобиля вытекло всё топливо. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.