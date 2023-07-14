Лобовое столкновение: Страшная авария на юго-западе Москвы унесла жизнь человека

Жуткая авария на юго-западе Москвы унесла жизнь человека. Как стало известно Лайфу, на пересечении улиц Южнобутовская и Остафьевская произошло лобовое столкновение двух иномарок. Кадры последствий ДТП есть в нашем распоряжении.

Авария в Москве на пересечении улиц Южнобутовская и Остафьевская между автомобилями Volkswagen Polo и Volkswagen Golf. Видео © LIFE

Авария произошла в районе Южное Бутово. По данным источника, случилось лобовое столкновение автомобилей Volkswagen Polo и Volkswagen Golf. Сейчас на месте аварии работают сотрудники МЧС и МВД.

На опубликованных кадрах видно, что у одной из машин после лобового столкновения сильно повреждена передняя часть. Вторую отбросило на расстояние. На данный момент известно об одном погибшем и пострадавшем.