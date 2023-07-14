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13 июля, 21:44

Лобовое столкновение: Страшная авария на юго-западе Москвы унесла жизнь человека

Один человек погиб при лобовом столкновении двух иномарок в Южном Бутове

<p>Авария в Москве на пересечении улиц Южнобутовская и Остафьевская между автомобилями Volkswagen Polo и Volkswagen Golf. Обложка © LIFE</p>

Авария в Москве на пересечении улиц Южнобутовская и Остафьевская между автомобилями Volkswagen Polo и Volkswagen Golf. Обложка © LIFE

Жуткая авария на юго-западе Москвы унесла жизнь человека. Как стало известно Лайфу, на пересечении улиц Южнобутовская и Остафьевская произошло лобовое столкновение двух иномарок. Кадры последствий ДТП есть в нашем распоряжении.

Авария в Москве на пересечении улиц Южнобутовская и Остафьевская между автомобилями Volkswagen Polo и Volkswagen Golf. Видео © LIFE

Авария произошла в районе Южное Бутово. По данным источника, случилось лобовое столкновение автомобилей Volkswagen Polo и Volkswagen Golf. Сейчас на месте аварии работают сотрудники МЧС и МВД.

На опубликованных кадрах видно, что у одной из машин после лобового столкновения сильно повреждена передняя часть. Вторую отбросило на расстояние. На данный момент известно об одном погибшем и пострадавшем.

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Ранее Лайф рассказывал, как автомобиль, внутри которого находилась женщина, вылетел со второго этажа парковки в ТЦ "Филион" в Москве. На кадрах с места ЧП видно, что машина в полёте перевернулась и упала на крышу.

Анатолий Симоненко
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