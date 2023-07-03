В аварии на трассе Екатеринбург – Серов погибло пять человек

На трассе Екатеринбург – Серов произошло ДТП с участием двух автомобилей, погибло пять человек. Об этом Ura.ru сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области.

Горящий автомобиль после ДТП на трассе Екатеринбург – Серов. Видео © vk.com / ekb.serov

Авария произошла 2 июля около 23:00 по местному времени на 44-м километре. Столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. В результате пожара от одного из них остался лишь остов. Обстоятельства и причины смертельного ДТП выясняются, личности погибших устанавливаются.