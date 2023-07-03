Столкновение трёх машин на саратовской трассе унесло жизни четырёх человек

Число жертв столкновения трёх автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось до четырёх. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

"Четвёртый пассажир автомобиля ВАЗ-2110 был доставлен в медучреждение, где от полученных травм скончался", — уточнили в пресс-службе ведомства.