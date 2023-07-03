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2 июля, 21:40

Столкновение трёх машин на саратовской трассе унесло жизни четырёх человек

Число погибших после ДТП в Саратовской области возросло до четырёх

Число жертв столкновения трёх автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось до четырёх. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

"Четвёртый пассажир автомобиля ВАЗ-2110 был доставлен в медучреждение, где от полученных травм скончался", — уточнили в пресс-службе ведомства.

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Напомним, столкновение трёх автомобилей произошло 1 июля в Красноармейском районе Саратовской области вблизи села Усть-Золиха. Изначально сообщалось о троих погибших и пятерых раненых.

Обложка ©

vk.com / chp_saratov

Лариса Сафронова
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