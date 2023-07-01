В Саратовской области в ДТП погибло три человека и пятеро пострадали

В Саратовской области при столкновении трёх автомобилей погибло три человека. Ещё пятеро получили травмы. Об этом сообщил начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

По его словам, инцидент произошёл в Красноармейском районе. Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в субботу около 20:00.

"Вблизи села Усть-Золиха произошло столкновение трёх автомобилей. В результате ДТП три человека погибли и пять пострадали. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации", — сообщил он в телеграм-канале.