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30 июня, 23:20

Как минимум 45 человек погибло в жутком ДТП с грузовиком в Кении

The Star: По меньшей мере 45 человек погибли в результате массового ДТП в Кении

<p>Последствия страшной аварии в Кении, унесшей 45 жизней. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/the_wkt" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@the_wkt</a></p>

Последствия страшной аварии в Кении, унесшей 45 жизней. Обложка © Twitter / @the_wkt

На западе Кении как минимум 45 человек погибли в массовой аварии. Об этом пишет кенийская газета The Star.

Последствия страшной аварии в Кении, унесшей 45 жизней. Фото © Twitter / @MulongoWa34966

Последствия страшной аварии в Кении, унесшей 45 жизней. Фото © Twitter / @MulongoWa34966

Авария случилась на участке дороги между городами Керичо и Накуру. По данным очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением, после чего влетел в шесть машин и упал в кювет. Полицейские сообщили как минимум о 45 погибших, но точное их число пока неизвестно. Пострадавших госпитализировали.

Губернатор Керичо обратился к семьям погибших, выразив свои соболезнования. Также он подчеркнул, что все машины скорой помощи и медучреждения округа переведены в состояние готовности.

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Анатолий Симоненко
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