Как минимум 45 человек погибло в жутком ДТП с грузовиком в Кении
The Star: По меньшей мере 45 человек погибло в результате массового ДТП в Кении
Последствия страшной аварии в Кении, унёсшей 45 жизней. Обложка © Twitter / @the_wkt
На западе Кении как минимум 45 человек погибло в массовой аварии. Об этом пишет кенийская газета The Star.
Последствия страшной аварии в Кении, унёсшей 45 жизней. Фото © Twitter / @MulongoWa34966
Авария случилась на участке дороги между городами Керичо и Накуру. По данным очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением, после чего трейлер влетел в шесть машин и упал в кювет. Полицейские сообщили как минимум о 45 погибших, но точное их число пока не известно. Пострадавших госпитализировали.
Губернатор Керичо обратился к семьям погибших, выразив свои соболезнования. Также он подчеркнул, что все машины скорой помощи и медучреждения округа переведены в состояние готовности.
Ранее в Чувашии на трассе М7 произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате случившегося погибли два человека — взрослый и ребёнок.