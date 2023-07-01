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Регион
Опубликовано 1 июля 2023, 02:20

Как минимум 45 человек погибло в жутком ДТП с грузовиком в Кении

The Star: По меньшей мере 45 человек погибло в результате массового ДТП в Кении

Последствия страшной аварии в Кении, унёсшей 45 жизней. Обложка © Twitter / @the_wkt

Последствия страшной аварии в Кении, унёсшей 45 жизней. Обложка © Twitter / @the_wkt

На западе Кении как минимум 45 человек погибло в массовой аварии. Об этом пишет кенийская газета The Star.

Последствия страшной аварии в Кении, унёсшей 45 жизней. Фото © Twitter / @MulongoWa34966

Последствия страшной аварии в Кении, унёсшей 45 жизней. Фото © Twitter / @MulongoWa34966

Авария случилась на участке дороги между городами Керичо и Накуру. По данным очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением, после чего трейлер влетел в шесть машин и упал в кювет. Полицейские сообщили как минимум о 45 погибших, но точное их число пока не известно. Пострадавших госпитализировали.

Губернатор Керичо обратился к семьям погибших, выразив свои соболезнования. Также он подчеркнул, что все машины скорой помощи и медучреждения округа переведены в состояние готовности.

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Анатолий Симоненко
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