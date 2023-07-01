Как минимум 45 человек погибло в жутком ДТП с грузовиком в Кении

На западе Кении как минимум 45 человек погибли в массовой аварии. Об этом пишет кенийская газета The Star.

Последствия страшной аварии в Кении, унесшей 45 жизней. Фото © Twitter / @MulongoWa34966

Авария случилась на участке дороги между городами Керичо и Накуру. По данным очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением, после чего влетел в шесть машин и упал в кювет. Полицейские сообщили как минимум о 45 погибших, но точное их число пока неизвестно. Пострадавших госпитализировали.

Губернатор Керичо обратился к семьям погибших, выразив свои соболезнования. Также он подчеркнул, что все машины скорой помощи и медучреждения округа переведены в состояние готовности.