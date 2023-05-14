Причиной перекрытия трассы М4 "Дон" стала массовая авария с погибшим

Стали известны подробности аварии в Ростовской области, из-за которой перекрыли участок трассы М4 "Дон". Как сообщает "МВД Медиа", в результате столкновения пяти машин один человек умер, ещё двоих увезли в больницу.

По данным полиции, водитель "Газели" не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик "Ивеко", что повлекло за собой столкновение ещё трёх автомобилей — ВАЗ 2107, "Тойота Камри" и "Киа Сид". В результате "Ивеко" опрокинулся.







"Водитель автомобиля "Газель" от полученных травм скончался на месте ДТП. Пассажир автомобиля "Ивеко" и водитель ВАЗ 2107 были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

На месте трагедии продолжают работать полицейские. Движение на данном участке трассы осуществляется по одной полосе в сторону Москвы.