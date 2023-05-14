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14 мая, 15:52

Причиной перекрытия трассы М4 "Дон" стала массовая авария с погибшим

Стали известны подробности аварии в Ростовской области, из-за которой перекрыли участок трассы М4 "Дон". Как сообщает "МВД Медиа", в результате столкновения пяти машин один человек умер, ещё двоих увезли в больницу.

По данным полиции, водитель "Газели" не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик "Ивеко", что повлекло за собой столкновение ещё трёх автомобилей — ВАЗ 2107, "Тойота Камри" и "Киа Сид". В результате "Ивеко" опрокинулся.

  • Кадр с места ДТП в Ростовской области. Фото © Telegram / МВД Медиа
    Кадр с места ДТП в Ростовской области. Фото © Telegram / МВД Медиа
  • Кадр с места ДТП в Ростовской области. Фото © Telegram / МВД Медиа
    Кадр с места ДТП в Ростовской области. Фото © Telegram / МВД Медиа
  • Кадр с места ДТП в Ростовской области. Фото © Telegram / МВД Медиа
    Кадр с места ДТП в Ростовской области. Фото © Telegram / МВД Медиа

Кадр с места ДТП в Ростовской области. Фото © Telegram / МВД Медиа

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"Водитель автомобиля "Газель" от полученных травм скончался на месте ДТП. Пассажир автомобиля "Ивеко" и водитель ВАЗ 2107 были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

На месте трагедии продолжают работать полицейские. Движение на данном участке трассы осуществляется по одной полосе в сторону Москвы.

В Ленобласти женщину насмерть сбил "мерседес" 91-летнего мужчины

В Ленобласти женщину насмерть сбил "мерседес" 91-летнего мужчины

Ранее сообщалось, что в Москве на Щёлковском шоссе водитель автомобиля LADA Priora врезался в столб. Он скончался на месте ДТП.

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Telegram / МВД Медиа

Наталья Исакова
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