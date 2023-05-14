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14 мая, 10:47

В Ленобласти женщину насмерть сбил "мерседес" 91-летнего мужчины

<p>ДТП в Ленинградской области. Фото © <a href="https://47news.ru/articles/231017/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">47news</a></p>

ДТП в Ленинградской области. Фото © 47news

В Ленинградской области в результате ДТП с "мерседесом" погибла женщина, которая управляла мотоциклом. Об этом сообщает портал 47news.

Инцидент произошёл 13 мая у посёлка Кирилловское в Выборгском районе. Водитель иномарки выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с мотоциклом Yamaha. Управлявшая им 30-летняя женщина погибла.

По данным издания, за рулём машины был 62-летний мужчина. Само транспортное средство зарегистрировано на его 91-летнего родственника. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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Илья Суриков
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