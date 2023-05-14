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14 мая, 08:12

Крутой вираж на BMW стал последним в жизни водителя на юге Москвы

На Варшавском шоссе в Москве водитель BMW погиб, два пассажира пострадали

На Варшавском шоссе в Москве водитель БМВ не справился с управлением, врезался в мачту городского освещения и погиб. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Смертельное ДТП в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"В результате дорожной аварии мужчина, находившийся за рулём, скончался, два пассажира — мужчина и женщина — госпитализированы с различными травмами", — информируют в ведомстве.

Последствия аварии на Варшавском шоссе. Фото Дептранса Москвы

Последствия аварии на Варшавском шоссе. Фото Дептранса Москвы

В Новороссийске опрокинулась фура с абрикосами

В Новороссийске опрокинулась фура с абрикосами

Ранее Лайф писал о том, что в Омске в результате ДТП один человек погиб, ещё пять пострадали. Авария произошла на улице 10 лет Октября.

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Дептранс Москвы

Илья Суриков
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