Крутой вираж на BMW стал последним в жизни водителя на юге Москвы
На Варшавском шоссе в Москве водитель BMW погиб, два пассажира пострадали
На Варшавском шоссе в Москве водитель БМВ не справился с управлением, врезался в мачту городского освещения и погиб. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Смертельное ДТП в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"В результате дорожной аварии мужчина, находившийся за рулём, скончался, два пассажира — мужчина и женщина — госпитализированы с различными травмами", — информируют в ведомстве.
Последствия аварии на Варшавском шоссе. Фото Дептранса Москвы
Ранее Лайф писал о том, что в Омске в результате ДТП один человек погиб, ещё пять пострадали. Авария произошла на улице 10 лет Октября.
Дептранс Москвы