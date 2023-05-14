Крутой вираж на BMW стал последним в жизни водителя на юге Москвы

На Варшавском шоссе в Москве водитель БМВ не справился с управлением, врезался в мачту городского освещения и погиб. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Смертельное ДТП в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"В результате дорожной аварии мужчина, находившийся за рулём, скончался, два пассажира — мужчина и женщина — госпитализированы с различными травмами", — информируют в ведомстве.

Последствия аварии на Варшавском шоссе. Фото Дептранса Москвы