Один человек погиб и пять пострадали в результате аварии в Омске

В результате ДТП в Омске один человек погиб, ещё пять пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Авария произошла на улице 10 лет Октября. Полицейские выяснили, что водитель автомобиля "Хонда" 1977 года рождения не справился с управлением в районе дома № 219. Машина врезалась в "ниссан", который стоял на обочине встречной полосы. После столкновения "хонда" опрокинулась.

В результате аварии на месте ЧП скончался пассажир "ниссана". По предварительным данным, в момент ДТП мужчина вышел из авто и находился рядом. В больницу доставлены оба водителя и мужчина 1984 года рождения, находившийся в салоне "хонды". Также госпитализированы два пассажира "ниссана" — мужчина 1998 года рождения и женщина 1984 года рождения.

Позже выяснилось, что у водителя "хонды" были выявлены признаки опьянения, от прохождения медосвидетельствования он отказался. Сейчас проводится проверка, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины ДТП.