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14 мая, 06:49

Один человек погиб и пять пострадали в результате аварии в Омске

<p>ДТП в Омске. Обложка t.me / <a href="https://t.me/omsk_police/1541" target="_blank" rel="noopener noreferrer">omsk_police</a></p>

ДТП в Омске. Обложка t.me / omsk_police

В результате ДТП в Омске один человек погиб, ещё пять пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Авария произошла на улице 10 лет Октября. Полицейские выяснили, что водитель автомобиля "Хонда" 1977 года рождения не справился с управлением в районе дома № 219. Машина врезалась в "ниссан", который стоял на обочине встречной полосы. После столкновения "хонда" опрокинулась.

В результате аварии на месте ЧП скончался пассажир "ниссана". По предварительным данным, в момент ДТП мужчина вышел из авто и находился рядом. В больницу доставлены оба водителя и мужчина 1984 года рождения, находившийся в салоне "хонды". Также госпитализированы два пассажира "ниссана" — мужчина 1998 года рождения и женщина 1984 года рождения.

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Позже выяснилось, что у водителя "хонды" были выявлены признаки опьянения, от прохождения медосвидетельствования он отказался. Сейчас проводится проверка, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины ДТП.

Как сообщалось ранее, в Самарской области фура столкнулась с легковым авто. На месте погибли все пять человек, которые находились в легковушке.

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Иван Косицын
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