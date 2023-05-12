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12 мая, 15:29

Пять человек стали жертвами жуткой аварии под Самарой

В Самарской области пять человек погибли при столкновении фуры с легковым авто

<p>Под Самарой пять человек погибли в аварии. Фото ГУ МВД по Самарской области</p>

Под Самарой пять человек погибли в аварии. Фото ГУ МВД по Самарской области

В Большеглушицком районе Самарской области пять человек стали жертвами аварии — там легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в региональном главке МВД РФ.

Под Самарой пять человек погибли в аварии. Фото ГУ МВД по Самарской области

Под Самарой пять человек погибли в аварии. Фото ГУ МВД по Самарской области

"Предварительно установлено, что около 17:00 в Большеглушицком районе водитель автомобиля "Шевроле-Кобальт" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом", — говорится в сообщении ведомства.

Под Самарой пять человек погибли в аварии. Фото ГУ МВД по Самарской области

Под Самарой пять человек погибли в аварии. Фото ГУ МВД по Самарской области

На месте погибли все пять человек, которые находились в легковушке. Как отметили в полиции, оба автомобиля зарегистрированы "в одной из соседних республик".

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Ранее в Красноярском крае пять человек утонули в автомобиле, который улетел в пруд. Авария произошла в Шушенском районе, недалеко от посёлка Каптырево.

Андрей Григорьев
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