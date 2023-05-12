Пять человек стали жертвами жуткой аварии под Самарой

В Большеглушицком районе Самарской области пять человек стали жертвами аварии — там легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в региональном главке МВД РФ.

Под Самарой пять человек погибли в аварии. Фото ГУ МВД по Самарской области

"Предварительно установлено, что около 17:00 в Большеглушицком районе водитель автомобиля "Шевроле-Кобальт" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом", — говорится в сообщении ведомства.

Под Самарой пять человек погибли в аварии. Фото ГУ МВД по Самарской области

На месте погибли все пять человек, которые находились в легковушке. Как отметили в полиции, оба автомобиля зарегистрированы "в одной из соседних республик".