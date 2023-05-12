Пять человек стали жертвами жуткой аварии под Самарой
В Самарской области пять человек погибли при столкновении фуры с легковым авто
Под Самарой пять человек погибли в аварии. Фото ГУ МВД по Самарской области
В Большеглушицком районе Самарской области пять человек стали жертвами аварии — там легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в региональном главке МВД РФ.
Под Самарой пять человек погибли в аварии. Фото ГУ МВД по Самарской области
"Предварительно установлено, что около 17:00 в Большеглушицком районе водитель автомобиля "Шевроле-Кобальт" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом", — говорится в сообщении ведомства.
Под Самарой пять человек погибли в аварии. Фото ГУ МВД по Самарской области
На месте погибли все пять человек, которые находились в легковушке. Как отметили в полиции, оба автомобиля зарегистрированы "в одной из соседних республик".
Ранее в Красноярском крае пять человек утонули в автомобиле, который улетел в пруд. Авария произошла в Шушенском районе, недалеко от посёлка Каптырево.