Опубликовано последнее фото экс-футболиста "Спартака" Каракина перед гибелью в ДТП в Подмосковье
Лайф публикует последнее фото футболиста Каракина перед гибелью в ДТП
Последнее фото с Александром Каракиным перед его гибелью. Обложка © Telegram / SHOT
Опубликовано последнее фото, на котором был запечатлён погибший в ДТП бывший игрок "Спартака", "Химок" и "Динамо" Александр Каракин. Снимок обнародовал SHOT.
Телеграм-канал пишет, что Каракин уже попадал в жёсткую аварию в прошлом году, но тогда он управлял мотоциклом. Об этом рассказала его жена. Она добавила, что была против увлечения мужа уличными гонками.
Комментарий жены погибшего. Видео © Telegram / SHOT
У заправки, где произошла авария, гонщики собираются каждые четверг и субботу. Об этом рассказали сотрудники АЗС. По их словам, лихачи устраивают заезды приблизительно с 21:00 до 03:00.
Сотрудники заправки также рассказали, что однажды гонщики устроили ДТП, в котором погибла женщина. Пострадавшая заживо сгорела в автомобиле.
Ранее Лайф сообщал о том, что экс-игрок "Спартака", "Химок" и "Динамо" Александр Каракин попал в ДТП на уличных гонках в Подмосковье. Позже мужчина скончался в больнице.