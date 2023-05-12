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12 мая, 11:36

Опубликовано последнее фото экс-футболиста "Спартака" Каракина перед гибелью в ДТП в Подмосковье

Лайф публикует последнее фото футболиста Каракина перед гибелью в ДТП

<p>Последнее фото с Александром Каракиным перед его гибелью. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Последнее фото с Александром Каракиным перед его гибелью. Обложка © Telegram / SHOT

Опубликовано последнее фото, на котором был запечатлён погибший в ДТП бывший игрок "Спартака", "Химок" и "Динамо" Александр Каракин. Снимок обнародовал SHOT.

Телеграм-канал пишет, что Каракин уже попадал в жёсткую аварию в прошлом году, но тогда он управлял мотоциклом. Об этом рассказала его жена. Она добавила, что была против увлечения мужа уличными гонками.

Комментарий жены погибшего. Видео © Telegram / SHOT

Один человек погиб и восемь пострадали в массовом ДТП на трассе под Тулой

Один человек погиб и восемь пострадали в массовом ДТП на трассе под Тулой

У заправки, где произошла авария, гонщики собираются каждые четверг и субботу. Об этом рассказали сотрудники АЗС. По их словам, лихачи устраивают заезды приблизительно с 21:00 до 03:00.

Сотрудники заправки также рассказали, что однажды гонщики устроили ДТП, в котором погибла женщина. Пострадавшая заживо сгорела в автомобиле.

Ранее Лайф сообщал о том, что экс-игрок "Спартака", "Химок" и "Динамо" Александр Каракин попал в ДТП на уличных гонках в Подмосковье. Позже мужчина скончался в больнице.

Илья Суриков
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