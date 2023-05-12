Опубликовано последнее фото экс-футболиста "Спартака" Каракина перед гибелью в ДТП в Подмосковье

Опубликовано последнее фото, на котором был запечатлён погибший в ДТП бывший игрок "Спартака", "Химок" и "Динамо" Александр Каракин. Снимок обнародовал SHOT.

Телеграм-канал пишет, что Каракин уже попадал в жёсткую аварию в прошлом году, но тогда он управлял мотоциклом. Об этом рассказала его жена. Она добавила, что была против увлечения мужа уличными гонками.

Комментарий жены погибшего. Видео © Telegram / SHOT

У заправки, где произошла авария, гонщики собираются каждые четверг и субботу. Об этом рассказали сотрудники АЗС. По их словам, лихачи устраивают заезды приблизительно с 21:00 до 03:00.