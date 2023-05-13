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13 мая, 08:40

В Челябинске машина влетела в остановку после столкновения с другим авто

<p>Последствия ДТП в Челябинске. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/cheliabinsktop" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Челябинск с огоньком</a></p>

Последствия ДТП в Челябинске. Фото © Telegram / Челябинск с огоньком

В Челябинске автомобиль после столкновения с другой машиной врезался в остановку общественного транспорта. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП в Челябинске. Видео © Telegram / Челябинск с огоньком

По данным полиции, инцидент произошёл около десяти часов утра 13 мая на улице Марченко. Там столкнулись автомобили "Фольксваген" и "Вольво". Вторая иномарка въехала в остановочный павильон.

"В результате автоаварии, по предварительным данным, пострадали оба водителя, 1992 и 1984 годов рождения, и два пешехода — женщины, 1975 и 1980 годов рождения", — уточнили в МВД.

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Ранее Лайф писал о том, что на шоссе под Тулой в массовом ДТП разбилось пять автомобилей. Водитель одной из машин погиб, ещё восемь человек получили травмы.

Илья Суриков
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