В Челябинске машина влетела в остановку после столкновения с другим авто

В Челябинске автомобиль после столкновения с другой машиной врезался в остановку общественного транспорта. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП в Челябинске. Видео © Telegram / Челябинск с огоньком

По данным полиции, инцидент произошёл около десяти часов утра 13 мая на улице Марченко. Там столкнулись автомобили "Фольксваген" и "Вольво". Вторая иномарка въехала в остановочный павильон.

"В результате автоаварии, по предварительным данным, пострадали оба водителя, 1992 и 1984 годов рождения, и два пешехода — женщины, 1975 и 1980 годов рождения", — уточнили в МВД.