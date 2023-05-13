В Калмыкии четыре человека погибло в аварии с грузовиком

В Яшкульском районе Калмыкии в результате столкновения грузового и легкового автомобилей погибло четыре человека, в том числе два ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и три пассажира легкового автомобиля, среди которых двое несовершеннолетних. Водителю грузовика оказана медицинская помощь", — отметили в полиции.

Трагедия произошла 13 мая примерно в 14:25 (совпадает с мск) на 246-м километре автодороги Р-216 "Астрахань – Элиста – Ставрополь". За рулём Volkswagen Bora находилась 48-летняя жительница Краснодарского края, а водителем грузовика DAF был 33-летний иностранец. На месте случившегося работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП.