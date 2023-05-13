Арестован инспектор ДПС, который сбил школьницу на переходе в Мытищах

Суд арестовал на два месяца инспектора ДПС, который сбил школьницу на пешеходном переходе в подмосковных Мытищах и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Суд арестовал инспектора ДПС, сбившего школьницу на переходе в Мытищах. Видео © t.me / mosoblproc

"С учётом позиции Мытищинской городской прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 июля 2023 года", — говорится в сообщении.

В ходе судебного заседания мужчина просил избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения. Вину в содеянном он признал в полном объёме.