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13 мая, 12:26

Арестован инспектор ДПС, который сбил школьницу на переходе в Мытищах

Суд арестовал на два месяца инспектора ДПС, который сбил школьницу на пешеходном переходе в подмосковных Мытищах и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Суд арестовал инспектора ДПС, сбившего школьницу на переходе в Мытищах. Видео © t.me / mosoblproc

"С учётом позиции Мытищинской городской прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 июля 2023 года", — говорится в сообщении.

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В ходе судебного заседания мужчина просил избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения. Вину в содеянном он признал в полном объёме.

Напомним, вечером 11 мая в подмосковных Мытищах на пешеходном переходе пьяный инспектор ДПС сбил ученицу десятого класса. Полицейский скрылся с места ДТП, но позже его задержали. Пострадавшую девочку госпитализировали. У неё переломы плеча, ноги и глазницы.

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t.me / mosoblproc

Иван Косицын
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