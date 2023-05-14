В Новороссийске опрокинулась фура с абрикосами
На трассе в Новороссийске опрокинулась фура с абрикосами. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры с места аварии.
Фура с абрикосами перевернулась в Новороссийске. Видео © VK / "Голос СМИ"
По предварительным данным, это произошло в районе посёлка Мефодиевка. Фура зацепила опору моста, после чего гружённый абрикосами прицеп перевернулся. Оказавшиеся на месте инцидента местные жители собирали рассыпавшийся "урожай" в пакеты.
В результате ДТП никто не пострадал, сейчас движение затруднено: трасса по-прежнему усеяна фруктами.
Ранее Лайф писал, что в Самарской области фура столкнулась с легковушкой. На месте погибли все пять человек, которые находились в легковом авто.
VK / "Голос СМИ"