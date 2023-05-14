На трассе в Новороссийске опрокинулась фура с абрикосами. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры с места аварии.

Фура с абрикосами перевернулась в Новороссийске. Видео © VK / "Голос СМИ"

По предварительным данным, это произошло в районе посёлка Мефодиевка. Фура зацепила опору моста, после чего гружённый абрикосами прицеп перевернулся. Оказавшиеся на месте инцидента местные жители собирали рассыпавшийся "урожай" в пакеты.