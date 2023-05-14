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14 мая, 07:14

В Новороссийске опрокинулась фура с абрикосами

На трассе в Новороссийске опрокинулась фура с абрикосами. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры с места аварии.

Фура с абрикосами перевернулась в Новороссийске. Видео © VK / "Голос СМИ"

По предварительным данным, это произошло в районе посёлка Мефодиевка. Фура зацепила опору моста, после чего гружённый абрикосами прицеп перевернулся. Оказавшиеся на месте инцидента местные жители собирали рассыпавшийся "урожай" в пакеты.

В результате ДТП никто не пострадал, сейчас движение затруднено: трасса по-прежнему усеяна фруктами.

Один человек погиб и пять пострадали в результате аварии в Омске

Один человек погиб и пять пострадали в результате аварии в Омске

Ранее Лайф писал, что в Самарской области фура столкнулась с легковушкой. На месте погибли все пять человек, которые находились в легковом авто.

Обложка ©

VK / "Голос СМИ"

Иван Косицын
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