В Москве водитель LADA Priora протаранил столб и погиб
На Щёлковском шоссе в Москве водитель въехал в столб и погиб на месте
В Москве на Щёлковском шоссе водитель автомобиля LADA Priora врезался в столб. Как стало известно Лайфу, он скончался на месте ДТП.
Момент ДТП на Щёлковском шоссе. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно
По информации столичного Дептранса, водитель не справился с управлением. На месте инцидента работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства случившегося.
Уточняется, что из-за ДТП движение по дублёру Щёлковского шоссе в сторону области происходит по одной полосе из двух.
Последствия ДТП. Видео © LIFE
Ранее Лайф писал о том, что на Варшавском шоссе произошла похожая авария. Водитель БМВ не справился с управлением, врезался в мачту городского освещения и тоже погиб.
LIFE