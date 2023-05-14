В Москве водитель LADA Priora протаранил столб и погиб

В Москве на Щёлковском шоссе водитель автомобиля LADA Priora врезался в столб. Как стало известно Лайфу, он скончался на месте ДТП.

Момент ДТП на Щёлковском шоссе. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

По информации столичного Дептранса, водитель не справился с управлением. На месте инцидента работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Уточняется, что из-за ДТП движение по дублёру Щёлковского шоссе в сторону области происходит по одной полосе из двух.

Последствия ДТП. Видео © LIFE