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14 мая, 08:49

В Москве водитель LADA Priora протаранил столб и погиб

На Щёлковском шоссе в Москве водитель въехал в столб и погиб на месте

В Москве на Щёлковском шоссе водитель автомобиля LADA Priora врезался в столб. Как стало известно Лайфу, он скончался на месте ДТП.

Момент ДТП на Щёлковском шоссе. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

По информации столичного Дептранса, водитель не справился с управлением. На месте инцидента работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Уточняется, что из-за ДТП движение по дублёру Щёлковского шоссе в сторону области происходит по одной полосе из двух.

Последствия ДТП. Видео © LIFE

Полиция Приморья устанавливает личность девушки, погибшей в ДТП с мотоциклистом

Полиция Приморья устанавливает личность девушки, погибшей в ДТП с мотоциклистом

Ранее Лайф писал о том, что на Варшавском шоссе произошла похожая авария. Водитель БМВ не справился с управлением, врезался в мачту городского освещения и тоже погиб.

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LIFE

Илья Суриков
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