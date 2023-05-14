Полиция Приморья устанавливает личность девушки, погибшей в ДТП с мотоциклистом

Полиция города Артёма Приморского края расследует обстоятельства аварии, произошедшей на улице Муравьиной Бухте. Водитель мотоцикла Harley-Davidson не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Сам он госпитализирован, а пассажирка скончалась на месте происшествия.

"На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа отдела полиции и медики. Установлено, что 38-летний водитель мотоцикла Harley-Davidson, житель Владивостока, двигаясь в районе дома № 73 на ул. Муравьиной Бухте, не справился с управлением", — говорится в сообщении полиции Приморского края.

У водителя констатировали травмы различной степени тяжести, его пассажира погибла на месте. Её личность пока не установлена. Известно, что виновник ДТП в текущем году 11 раз привлекался к ответственности за превышение скорости. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством.