Жена разбившегося экс-футболиста рассказала о его пристрастии к экстриму
Жена погибшего Каракина рассказала об увлечении мужа мотоциклами и машинами
Машина Каракина после уличных гонок. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
Погибший в ДТП бывший игрок "Спартака", "Химок" и "Динамо" Александр Каракин уже давно увлекался быстрой ездой, причём в его семье не приветствовали такое его пристрастие. Об этом рассказала супруга футболиста Анастасия.
"Он всегда увлекался спортом — мотоцикл, потом машина. Ему все говорили, что [это опасно]", — сказала она в интервью телеканалу "360".
Анастасия добавила, что была в курсе вчерашних незаконных гонок мужа. Перед смертельным ДТП супруги не связывались.
Ранее Лайф сообщал о том, что экс-игрок "Спартака", "Химок" и "Динамо" Александр Каракин попал в ДТП на уличных гонках в Подмосковье. Его доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии, но позднее мужчина скончался в больнице. Лайф опубликовал последнее фото Каракина перед трагедией.