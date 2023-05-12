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12 мая, 16:08

Жена разбившегося экс-футболиста рассказала о его пристрастии к экстриму

Жена погибшего Каракина рассказала об увлечении мужа мотоциклами и машинами

<p>Машина Каракина после уличных гонок. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/mosoblproc/734" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Прокуратура Московской области</a></p>

Машина Каракина после уличных гонок. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Погибший в ДТП бывший игрок "Спартака", "Химок" и "Динамо" Александр Каракин уже давно увлекался быстрой ездой, причём в его семье не приветствовали такое его пристрастие. Об этом рассказала супруга футболиста Анастасия.

"Он всегда увлекался спортом — мотоцикл, потом машина. Ему все говорили, что [это опасно]", — сказала она в интервью телеканалу "360".

Анастасия добавила, что была в курсе вчерашних незаконных гонок мужа. Перед смертельным ДТП супруги не связывались.

После гибели футболиста Каракина в ГД предложили ужесточить наказание за уличные гонки

После гибели футболиста Каракина в ГД предложили ужесточить наказание за уличные гонки

Ранее Лайф сообщал о том, что экс-игрок "Спартака", "Химок" и "Динамо" Александр Каракин попал в ДТП на уличных гонках в Подмосковье. Его доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии, но позднее мужчина скончался в больнице. Лайф опубликовал последнее фото Каракина перед трагедией.

Наталья Исакова
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