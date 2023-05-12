Жена разбившегося экс-футболиста рассказала о его пристрастии к экстриму

Погибший в ДТП бывший игрок "Спартака", "Химок" и "Динамо" Александр Каракин уже давно увлекался быстрой ездой, причём в его семье не приветствовали такое его пристрастие. Об этом рассказала супруга футболиста Анастасия.

"Он всегда увлекался спортом — мотоцикл, потом машина. Ему все говорили, что [это опасно]", — сказала она в интервью телеканалу "360".