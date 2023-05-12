После гибели футболиста Каракина в ГД предложили ужесточить наказание за уличные гонки
Депутат Госдумы Колунов: Штрафы для стритрейсеров нужно увеличить до сотен тысяч
В России следует ужесточить наказание за уличные гонки, в том числе увеличить размер штрафа до сотен тысяч рублей. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат от Московской области Сергей Колунов.
По его мнению, нынешние законодательные инструменты не работают должным образом. Так, штраф на сумму до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав не пугают владельцев дорогих авто, они продолжают гонять, из-за чего порой гибнут люди.
"Необходимо увеличить штрафы с 10–30 тысяч до сумм в миллионах и сотнях тысяч либо с конфискацией транспортного средства", — уверен Колунов.
Помимо штрафов, продолжил депутат, следует ввести уголовную ответственность за организацию и участие в уличных гонках, даже если жертв нет. По его мнению, это поможет не только обезопасить людей, но и добиться соблюдения режима тишины по ночам.
Ранее Лайф сообщал о том, что экс-игрок "Спартака", "Химок" и "Динамо" Александр Каракин попал в ДТП на уличных гонках в Подмосковье. Его доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии, но позднее мужчина скончался в больнице. Лайф опубликовал последнее фото Каракина перед трагедией.
ТАСС / Виталий Белоусов