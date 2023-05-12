В России могут ужесточить наказание за нетрезвое вождение на скоростных трассах
Политолог Орлов предложил увеличить срок лишения прав за нетрезвое вождение
За нетрезвое вождение на скоростных трассах в России могут ужесточить наказание. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, направив письмо с предложением на имя главы Госавтоинспекции МВД РФ Михаила Черникова, пишет RT.
Политолог подчеркнул, что за управление авто пьяным или за передачу руля лицу, находящемуся в этом состоянии, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Однако, продолжил Орлов, в статье не говорится о различных обстоятельствах совершения административного правонарушения. Например, пьяный водитель мог сесть за руль, чтобы переместить авто во дворе на более удобное парковочное место. Но не исключаются ситуации, когда гражданин в нетрезвом виде управляет машиной на скоростной трассе, создавая повышенную реальную угрозу массовой аварии с многочисленными жертвами. В этой связи Орлов попросил Черникова оценить целесообразность внесения изменений в КоАП РФ в части ужесточения наказания.
"Ввести штраф в размере 60 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от трёх до четырёх лет за управление транспортным средством либо передачу управления транспортным средством лицу в состоянии опьянения на трассе с допустимой скоростью движения от 100 км/ч", — отмечает в обращении политолог.
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Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков