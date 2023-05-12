В России могут ужесточить наказание за нетрезвое вождение на скоростных трассах

Политолог подчеркнул, что за управление авто пьяным или за передачу руля лицу, находящемуся в этом состоянии, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Однако, продолжил Орлов, в статье не говорится о различных обстоятельствах совершения административного правонарушения. Например, пьяный водитель мог сесть за руль, чтобы переместить авто во дворе на более удобное парковочное место. Но не исключаются ситуации, когда гражданин в нетрезвом виде управляет машиной на скоростной трассе, создавая повышенную реальную угрозу массовой аварии с многочисленными жертвами. В этой связи Орлов попросил Черникова оценить целесообразность внесения изменений в КоАП РФ в части ужесточения наказания.