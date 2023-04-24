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Регион
Опубликовано 24 апреля 2023, 15:20

Депутаты предложили смягчить ограничения по тонировке на авто

ЛДПР направила в правительство проект об отмене ограничений по тонировке

ЛДПР направила в Правительство РФ законопроект об отмене ограничений по тонировке на передних боковых стёклах машин. Об этом в телеграм-канале заявил замглавы фракции, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В пояснительной записке сказано, что тонирование допускается во множестве государств.

"Тонирование защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, что влияет и на безопасность дорожного движения, исключает ослепление солнечными лучами, снижает температуру нагрева салона, что также сказывается на безопасности дорожного движения", — говорится в документе.

Парламентарии предлагают внести изменения в статью КоАП, которая предусматривает штраф в размере 500 рублей за тонировку передних боковых стёкол. После получения официального отзыва от кабмина законопроект будет внесён в Госдуму.

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ТАСС / Александр Артеменков

Никита Осипов
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