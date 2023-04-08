Принцип невиновности: Как разговаривать с гаишниками, чтобы не попасть на штраф Некоторых водителей повергают в ступор провокационные вопросы сотрудников ГИБДД, заданные в лоб, даже если они ничего не совершали. Как нужно разговаривать с инспектором и что говорить? 7 апреля, 23:40 Проверка документов — рутинная работа для сотрудников ГИБДД. Обложка © Shutterstock

У водителя, который знает свои права и ведёт себя спокойно при общении с органами правопорядка, шансов вляпаться в неприятную историю меньше, чем у тех, кто привык оправдываться и суетиться.

Самые странные вопросы водителям

В тройку лидеров рейтинга "Самые странные вопросы водителям" неизменно входят "Вчера выпивали?", "Имеются ли в машине оружие, наркотики, взрывчатые вещества" и "Где работаете?".

Они выступают своеобразным триггером, способным заставить человека чувствительного потерять контроль над ситуацией. Примерно такой же психологический механизм срабатывает у некоторых посетителей супермаркетов, на которых пристально смотрят продавцы и администраторы. Вроде бы ничего не украл, а чувствуешь себя не в своей тарелке.

Если водитель ничего не нарушал, ему бояться нечего. Но даже не это главное. Водитель просто не обязан отвечать на провокационные вопросы и распинаться. Если надо, пусть проверяют хоть всю машину, только чтобы всё было зафиксировано. А вопрос о месте работы вообще к делу не относится и призван скорее проверить контактность водителя и его речь. Если язык заплетается, значит, явно что-то не так.

Права водителя при остановке ГИБДД

Конституция РФ, закон о полиции, административный кодекс и регламент для сотрудников ГИБДД призваны охранять права водителя.

Согласно пункту 89 Административного регламента РФ, водитель не обязан выходить из машины, если его машину остановили. Сотрудник ГИБДД подходит с водительской стороны и только в случае, если что-то мешает или есть какая-то опасность, может подойти с другой. Чтобы попросить водителя выйти, у гаишника должны быть веские основания: требуется досмотр, нужно составить протокол, есть подозрение, что водитель нетрезв. Плановая проверка документов позволяет водителю оставаться в машине.

Согласно пунктам 84, 89 и 91 Административного регламента, водитель имеет право узнать, зачем его остановили.

Сотрудник ГИБДД оформляет протокол за нарушение ПДД. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Согласно статье 8 закона "О полиции", водитель имеет право фиксировать действия органов на камеру. Другое дело, что гаишники могут запретить делать это. Но они имеют право делать это только в том случае, если объясняют тем, что проводится оперативное мероприятие или что-то связанное с гостайной. В случае отсутствия понятых видео может сыграть свою роль в суде. Это если гаишники превышали полномочия или намекали на взятку.

Пункты 45 и 52 административного регламента, а также статья 5 закона "О полиции" дают водителю право спросить телефон дежурной части инспектора, его должность, звание и фамилию. Водитель, который знает свои права, по определению избежит многих неприятных ситуаций и сбережёт себе нервы.

Как отвечать на вопрос "Вчера выпивали?"

При ответе на этот вопрос не стоит распинаться. Ответ в духе "позавчера выпил пивка" или "вчера на банкете бокал вина опрокинул", скорее всего, приведёт к нудным процедурам по проверке на алкотестере. В любом случае нужно отвечать серьёзно и спокойно. На самом деле в большинстве случаев гаишникам самим некогда возиться со случайным водителем, и, если видно, что человек за рулём адекватен, ситуация разрешится сама собой.

Согласно статье 1.5 КоАП РФ, водитель не обязан доказывать инспектору, что не пил. Если нужно, пусть проводят освидетельствование. В большинстве случаев это психологический момент, таким образом водителя могут провоцировать, изучать его реакцию. В любом случае пить алкоголь, даже слабоалкогольное пиво, перед тем как сесть за руль, нельзя. Если нет "градусов в крови", то и беспокоиться не о чем.

Как разговаривать с инспектором ГИБДД

Сотрудник ГИБДД на посту. Фото © Shutterstock

На самом деле основных поводов для остановки транспортного средства обычно два: нарушение правил дорожного движения или проведение спецмероприятия — "Перехват", "Трезвый водитель", проверка тонировки.

В любом случае хамить, как и тыкать инспектору, не стоит. Если водитель чист, процедура не займёт много времени. Если качать свои права и, не дай бог, начать угрожать знакомствами и связями,то более обстоятельной проверки, включая проверку автомобильной истории водителя на предмет просроченных штрафов или долгов, избежать не получится.

Водитель должен быть вежливым и лаконичным. Это не конкурс, кто расскажет самую занимательную историю. Прямой вопрос — прямой ответ. Если вопрос не по существу, на это можно указать инспектору, но, опять же, без эмоций. Профессия обязывает сотрудников ГИБДД быть психологами-практиками, которые по реакции водителя могут определить, если здесь что-то не так. Если есть подозрения в том, что инспектор ведёт себя недобросовестно, нужно попросить составить протокол в присутствии водителя, а также, как было сказано выше, фиксировать общение с органами правопорядка на камеру.

Как отвечать на вопрос инспектора "Знаете, что нарушили?"

Как правило, значительная часть нарушений прямо перед экипажами ГИБДД фиксируется на камеру. Устройство установлено либо в патрульном автомобиле, либо находится в руках инспектора. Однако инспектор сам должен назвать основание для остановки, поэтому на вопрос "Знаете, за что остановил?" лучше отвечать "Нет" и просить предоставить причину остановки. При этом всю беседу лучше проводить исключительно в вежливой форме, и посторонними делами в этот момент заниматься не стоит.

Авторы Евгений Жуков