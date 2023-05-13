Авария с участием двух автомобилей и мотоцикла на МКАД попала на видео

Серьёзная авария с участием автомобилей и мотоцикла произошла в Москве на внешней стороне четвёртого километра МКАД. Как сообщает столичный Дептранс, на данный момент движение на участке затруднено, там перекрыты четыре полосы из пяти.

На опубликованных кадрах видно, что легковой автомобиль, по всей видимости, занесло на дороге, после чего он врезался в другую машину и сбил мотоциклиста. Затем автомобиль отлетел в грузовик, перекрыв дорогу другим машинам. Информацию о пострадавших в Дептрансе не привели, как и другие детали ДТП. Сейчас движение на данном участке затруднено: перекрыты четыре полосы из пяти.