Авария с участием двух автомобилей и мотоцикла на МКАД попала на видео
На внешней стороне МКАД столкнулись два автомобиля и мотоцикл
Серьёзная авария с участием автомобилей и мотоцикла произошла в Москве на внешней стороне четвёртого километра МКАД. Как сообщает столичный Дептранс, на данный момент движение на участке затруднено, там перекрыты четыре полосы из пяти.
Авария на внешней стороне 4-го км МКАД в Москве. Видео © t.me / "Дептранс. Оперативно"
На опубликованных кадрах видно, что легковой автомобиль, по всей видимости, занесло на дороге, после чего он врезался в другую машину и сбил мотоциклиста. Затем автомобиль отлетел в грузовик, перекрыв дорогу другим машинам. Информацию о пострадавших в Дептрансе не привели, как и другие детали ДТП. Сейчас движение на данном участке затруднено: перекрыты четыре полосы из пяти.
Ранее в Большеглушицком районе Самарской области пять человек стали жертвами аварии: там легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.
t.me / "Дептранс. Оперативно"