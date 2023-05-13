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13 мая, 00:22

Авария с участием двух автомобилей и мотоцикла на МКАД попала на видео

На внешней стороне МКАД столкнулись два автомобиля и мотоцикл

Серьёзная авария с участием автомобилей и мотоцикла произошла в Москве на внешней стороне четвёртого километра МКАД. Как сообщает столичный Дептранс, на данный момент движение на участке затруднено, там перекрыты четыре полосы из пяти.

Авария на внешней стороне 4-го км МКАД в Москве. Видео © t.me / "Дептранс. Оперативно"

На опубликованных кадрах видно, что легковой автомобиль, по всей видимости, занесло на дороге, после чего он врезался в другую машину и сбил мотоциклиста. Затем автомобиль отлетел в грузовик, перекрыв дорогу другим машинам. Информацию о пострадавших в Дептрансе не привели, как и другие детали ДТП. Сейчас движение на данном участке затруднено: перекрыты четыре полосы из пяти.

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Ранее в Большеглушицком районе Самарской области пять человек стали жертвами аварии: там легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Обложка ©

t.me / "Дептранс. Оперативно"

Анатолий Симоненко
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