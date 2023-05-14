Участок трассы М4 "Дон" в Ростовской области перекрыли из-за аварии
Движение по федеральной трассе М4 "Дон" в Ростовской области в районе 1096-го километра перекрыто в сторону Москвы. Причиной стала авария, сообщили в пресс-службе Росавтодора.
"Из-за ДТП нет движения на 1096-м километре М4 "Дон" в сторону Москвы. Объезд через автодорогу Азов – Васильево-Петровское – Самарское", — указано в сообщении.
При этом в Росавтодоре не привели подробности ДТП.
Ранее сообщалось, что в Москве на Щёлковском шоссе водитель автомобиля LADA Priora врезался в столб. Он скончался на месте ДТП.
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